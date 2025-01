Pensiero Stupendo e Mercedes La Cantora Popular

PENSIERO STUPENDO – Ore 19:30 Sala Microteatro – con Didi Garbaccio Bogin e la regia di Omar Giorgio Makhloufi, è un assolo teatrale con elementi desunti dalla danza contemporanea e dal canto.

Al centro la storia di Calimera, una bambina di colore che, nell’Italia tra gli anni novanta e i primi anni del duemila, fa esperienza della diversità. Il suo idolo è Patty Pravo e anche in questo è anomala rispetto agli altri, che hanno idoli più alla moda. Calimera imita Patty per essere come lei, perfetta, bella, sicura, bionda e fluttuante. Calimera è l’ingenuità di una bimba che cerca di essere come gli altri, che cerca il suo posto nel mondo, che nonostante venga subito etichettata come “altra”, cerca in tutti modi di farsi accettare.

“Pensiero Stupendo è uno spettacolo simbolico, a tratti surreale, che con ironia e autoironia, vuole denunciare i passi da gigante che la società deve ancora compiere per non fermarsi di fronte alle apparenze”. NOTE DI REGIA

MERCEDES LA CANTORA POPULAR – Ore 21:00 Sala Nonsoloteatro – di Federico Lapo, con Mari Celeste Criniti, Federico Lapo e la chitarra di Stefano Matera. Prodotto da TEATRO DEI SIMILI Teatro Kim – C.A.S.A Centro Arte Suono Azione, lo spettacolo è un rito laico di rievocazione, che celebra la in forma teatrale, tra musica e poesia, canto e narrazione, una delle più grandi voci del ‘900, Haydée Mercedes Sosa, nata a San Miguel de Tucumán il 9 Luglio 1935 (lo stesso giorno in cui si festeggia l’indipendenza dell’Argentina) e morta il 4 Ottobre 2009. In mezzo una carriera cinquantennale, costellata da 51 album pubblicati, svariati premi e riconoscimenti conferiti da importanti istituzioni internazionali (UNESCO, Nazioni Unite) per l’impegno sociale, politico e civile a favore della pace, dell’ambiente e dei diritti civili durante la dittatura militare in Argentina. È stata inoltre inclusa nella raccolta “Global Divas” dalla Conferenza delle Donne che fa capo all’Ufficio Generale delle Nazioni Unite.

