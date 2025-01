L’inarrestabile corsa di Max Pezzali all’insegna della festa torna nella Capitale. La filata di 7 sold out al Palazzo dello Sport con il live di Max Forever – Questo Pala non è un albergo si apre con tanto di annuncio a sorpresa dal palco: nuova data del tour MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026, prevista per giovedì 23 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e in vendita da oggi ( https://bit.ly/MaxStadi26 ).

Dopo le 10 date da tutto esaurito nei principali stadi italiani nell’estate 2024, e la straordinaria catena di palazzetti di Milano e Roma, la titanica avventura live di Max prosegue quest’estate con il maxi evento MAX FOREVER – Grand Prix il 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, volando con la mente già ai nuovi stadi dell’estate del 2026.

Un vero fenomeno quello di Max Pezzali, un successo inarrestabile per un’icona pop che si racconta con un solo numero da record: 1 milione 300mila biglietti venduti dal 2022 ad oggi. Sono infatti oltre 180 mila i biglietti venduti nelle 18 date sold out invernali, più di 400 mila venduti nella prima tournée negli stadi 2024 a cui si somma il grande successo della stagione live 2022/MAX FOREVER (Hits Only), 23, che ha visto 520mila presenze registrate tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, la storica serata al Circo Massimo e i biglietti già polverizzati per la data di Imola 2025 e i primi Stadi 2026.

In attesa dei nuovi appuntamenti estivi 2025 e 2026, Max Forever continua il 28 e 29 gennaio e l’1 e il 2 febbraio, con lo speciale show Questo Pala non è un albergo che porta nella Capitale un live cult, imperdibile e immersivo, pensato per coinvolgere il pubblico e renderlo protagonista sulle note di una setlist stravolta rispetto agli ultimi concerti, con un allestimento che cambia del tutto veste al classico palazzetto, trasformato di volta in volta in uno scenario nuovo.

MAX FOREVER è organizzato e prodotto da Vivo Concerti.