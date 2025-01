Si è tenuta la commemorazione per il 45° anniversario dell’uccisione di Antonio Cestari, Rocco Santoro e Michele Tatulli, agenti della Polizia di Stato caduti l’8 gennaio 1980 in un tragico agguato terroristico rivendicato dalle Brigate Rosse.

La cerimonia, aperta con la deposizione delle corone d’alloro della Città di Milano e del Capo della Polizia e le note del Silenzio, si è svolta davanti alla stele recentemente riqualificata dal Comune che sorge nei pressi del luogo dell’attentato e ha visto la partecipazione di autorità civili e militari. Sono intervenuti: Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Romano La Russa, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia e Bruno Megale, Questore di Milano.

L’8 gennaio 1980 durante un servizio di perlustrazione una volante della Polizia è vittima di un agguato. Il veicolo è bloccato da un automezzo sotto un ponte in via Schievano e i terroristi, nascosti nei dintorni, aprono il fuoco in direzione dell’auto uccidendo i tre agenti all’interno. L’azione, rivendicata dalla “Colonna Walter Alasia” delle Brigate Rosse, è la risposta all’intensificazione della lotta al terrorismo avviata con la nomina del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a capo della divisione Pastrengo e con l’adozione di nuove misure antiterrorismo.

Durante la cerimonia, sono state ricordate le vite e le carriere degli agenti.

Antonio Cestari. Nato a San Lorenzello (BN) il 1° giugno 1930. Entra in Polizia nel 1950 e, dopo aver frequentato la Scuola Allievi di Roma, presta servizio in Reparti di Torino e Novara, nonché presso le Questure di Roma, Napoli e Milano. Insignito della medaglia d’oro al Merito Civile “alla memoria” il 24 settembre 2004.

Rocco Santoro. Nato a Baronissi (SA) il 25 luglio 1948. Entra in Polizia nel 1969 e, dopo aver frequentato la Scuola Allievi di Alessandria, presta servizio in Reparti di Milano e Napoli e, da ultimo, presso la Questura di Milano. Insignito della medaglia d’oro al Merito Civile “alla memoria” il 24 settembre 2004.

Michele Tatulli. Nato a Bitonto (BA) il 28 agosto 1955. Entra in Polizia nel settembre 1974 e, dopo aver frequentato la Scuola Allievi di Trieste, presta servizio prima presso il Reparto Celere e poi, dal settembre 1974, presso la Questura di Milano. Insignito della medaglia d’oro al Merito Civile “alla memoria” il 24 settembre 2004.

La Città di Milano, con questa cerimonia, rinnova l’impegno nel ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la sicurezza e la libertà di tutti e tutte, rafforzando il monito a non dimenticare mai il valore della legalità e il peso della lotta contro ogni forma di terrorismo.

