Saranno la Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Antonella Albano, e il coreografo, danzatore e Accademico Olimpico Marco Pelle ad esibirsi, il 20 novembre dalle ore 22, nella notte bianca organizzata dal Museo Egizio per i festeggiamenti dei suoi duecento anni. Nella nuova Galleria dei Re, che ospita le statue di dei e faraoni, i due artisti danzeranno una versione inedita di Safe from Sleep, creazione di Marco Pelle entrata nel repertorio di tanti danzatori internazionali come assolo e che ora si trasforma in un incontro tra due ballerini, con l’interpretazione per la prima volta di una donna, appunto la meravigliosa ballerina scaligera Antonella Albano.

Safe from Sleep è la storia di un volo infinito, raccontato attraverso l’incontro, la perdita e il viaggio che ne nasce. Il lavoro di Pelle che, altra novità, si avvale della collaborazione ai costumi dell’eclettica designer e artista che vive tra Londra e Napoli Allegra Hicks – nota soprattutto per i suoi tessuti pregiati e per alcuni caftani alla moda – racconta la grandezza di un Amore certamente passato ma mai spento, l’incontro tra due anime separate da un tempo infinito, ma che da tempo infinito si cercano e si attraggono. E come quando ci si sveglia da un sogno e ci si rende conto che si è compiuto un viaggio enorme, meraviglioso, come in un miracolo capiamo che in realtà siamo sempre stati al sicuro, protetti. Safe from Sleep.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia