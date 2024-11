Avvicinare i cittadini alle Case di Comunità raccontando attraverso le immagini i servizi e le attività. È lo scopo della mostra fotografica ‘La salute a due passi da te‘, il racconto di una giornata nelle Case di Comunità di Asst Nord Milano attraverso gli occhi dei ragazzi della scuola di fotografia di I-CREA Academy Fondazione ITS / CFP Bauer.

L’esposizione è visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì, a partire da domani 21 novembre fino al 2 dicembre, dalle ore 10 alle 19, nello spazio N3 di Palazzo Lombardia a Milano.

La mostra è stata inaugurata dall’assessore regionale Franco Lucente, su delega del presidente Attilio Fontana, e dal direttore generale di Asst Nord Milano, Tommaso Russo.

I pannelli contenenti le 36 fotografie mostrano le attività delle Case di Comunità ASST Nord Milano in cui trovano spazio anche servizi dedicati alla salute mentale, alla cura delle dipendenze patologiche, alla neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e alle attività consultoriali.

ASSESSORE LUCENTE: FONDAMENTALE IL DIALOGO TRA ISTITUZIONI, TERRITORIO E PERSONE – “L’iniziativa – ha detto l’assessore Lucente – rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini alle Case di Comunità, mostrando concretamente come questi spazi siano punti di riferimento per tutti. Vogliamo rafforzare il dialogo tra istituzioni, territorio e persone, evidenziando l’impegno della Regione Lombardia nel facilitare l’accesso ai servizi sanitari”.

“Attraverso le immagini di questa mostra – ha sottolineato il direttore generale dell’Asst Nord Milano, Tommaso Russo – raccontiamo la quotidianità delle Case di Comunità, sottolineando il valore di una sanità territoriale vicina ai bisogni di tutti. È un invito a conoscere meglio i servizi che offriamo, soprattutto in ambiti fondamentali come la salute mentale e la neuropsichiatria, confermando il nostro impegno nel mettere al centro le persone”.

