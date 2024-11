Bere meno non significa divertirsi di meno.

La Generazione Z – quella che vive su TikTok, detta le tendenze su Instagram e riorganizza il mondo con un click – sta riscrivendo le regole anche quando si tratta di bere.

Secondo gli ultimi studi, sempre più ragazzi scelgono di abbandonare il bicchiere e di abbracciare una vita più mindful e alcohol-free, preferendo alternative analcoliche che esaltino il gusto, dimostrando che si può brindare con un Soft Drink o un Mocktail d’autore senza rinunciare al piacere e alla convivialità.

Per abbracciare questa nuova tendenza, The ORGANICS SkyGarden, il rooftop più amato dai milanesi al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale, ha ampliato la propria offerta introducendo nella sua Drink List degli esclusivi Signature Mocktails a cura dell’Head Bartender Dennis Julian Mattos e del Mixologist Daniele Gentili e tutti firmati The ORGANICS by Red Bull.

La sezione propone tre alternative: il Designated Driver, con Seedlip Grove 42, mela verde e kefir, sciroppo al cioccolato e carrube, e ORGANICS Tonic Water, per un gusto intenso. Il Buddha’s Awakening, un mix di cordiale all’arancia e lavanda con shrub di more, bitter al pompelmo e Red Bull Sugarfree, inno all’equilibrio dei sapori. Infine, il Palomita che combina Memento Blue, BTTR analcolico, limone e foam vegetale, con un tocco frizzante di soda al pompelmo.

Rimangono intramontabili i grandi classici alla frutta come il Twist Red Bull Energy Drink, con Red Bull Energy Drink, mela, menta, lime, soda e il Twist Red Bull Sugarfree, con Red Bull Sugarfree, fragola, menta, mela, soda.

Ma non è tutto: nella sua offerta, The ORGANICS SkyGarden aggiunge tre famose basi di Gin e Vodka Analcolici – Seedlip Glove 42, Tanqueray 0.0 e Memento Green – da miscelare a proprio piacimento con la vasta gamma di Soft Drinks by ORGANICS.

La GenZ non cerca più l’ebbrezza ma esperienze che combinino gusto, stile e benessere e l’offerta drink del rooftop risponde a questa esigenza, proponendo alternative sofisticate e di tendenza, pensate per conquistare anche i palati più esigenti.

The ORGANICS SkyGarden è un progetto che miscela il saper vivere con arte, musica, moda, gusto e design, nato da The ORGANICS by Red Bull, le bevande biologiche, analcoliche, dal gusto deciso, ottime per creare cocktail irresistibili, ma perfette anche da degustare lisce.

I rooftop The ORGANICS SkyGarden sono a Milano presso l’Hyatt Centric Milan Centrale, a Roma presso l’Aleph Hotel e a Courmayeur presso la stazione intermedia di Skyway Monte Bianco, Pavillon_The Mountain.

