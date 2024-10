Unione Buddhista Italiana:prendersi cura di sé e degli altri

Al via il nuovo ciclo di Sguardi, promosso dall’Agenda Cura di Unione Buddhista Italiana: 3 incontri, online e gratuiti, pensati per chiunque sia interessato al tema della vita e della morte e sia impegnato, come professionista ma anche a titolo personale, in un percorso di accudimento fisico e/o psicologico dell’altro.

L’obiettivo è fornire strumenti utili ad affrontare le fragilità dell’individuo e il fine vita e, contestualmente, aumentare la sensibilità e l’importanza del prendersi cura di sé e degli altri.

Appuntamento dunque il 3 ottobre, 14 novembre, 5 dicembre online dalle ore 19.30 alle 21 con 3 esperti che da molti anni si occupano di cura: per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a cura@buddhismo.it

Il ciclo di incontri Sguardi è reso possibile grazie ai fondi 8xmille di Unione Buddhista Italiana.

Gli incontri

Si parte giovedì 3 ottobre con Guidalberto Bormolini, religioso e tanatologo, con “La cura e i bisogni spirituali”; giovedì 14 novembre è la volta di Sandro Spinsanti, direttore dell’Istituto Giano per le Medical Humanities, con “L’intreccio dei fili nel tessuto della cura”; il ciclo si conclude giovedì 5 dicembre con Pietro Leemann, chef e ricercatore spirituale, con l’incontro “Il cibo, nutrimento del corpo e della mente”.

Gli obiettivi

“Il ciclo di incontri nasce con l’obiettivo di offrire spunti di riflessione e nuovi punti di vista sulla condizione umana e su come rendere la nostra vita più significativa in ogni momento, anche nelle difficoltà”. Racconta Caterina Giavotto, responsabile dell’Agenda Cura di Unione Buddhista Italiana. “Con questa nuova edizione, il desiderio è allargare ancora di più il nostro sguardo aumentando la consapevolezza dell’importanza del prendersi cura di sé e della propria dimensione interiore e profonda, imparando a comprendere e riconoscere i propri bisogni spirituali”.

La partecipazione negli anni precedenti

Giunto alla sua sesta edizione, Sguardi ha visto la partecipazione di numerosi relatori di eccellenza, come Ferruccio de Bortoli, giornalista, editorialista, scrittore, presidente VIDAS Milano; Momcilo Jankovic, pediatra emato-oncologo; Ines Testoni, professoressa di psicologia sociale e direttrice del Master in Death Studies dell’Università di Padova; Frank Ostaseski, insegnante di meditazione, fondatore dello Zen Hospice di San Francisco; Davide Sisto, tanatologo e docente universitario di filosofia.

È possibile rivedere gli incontri su www.youtube.com/@UnioneBuddhista e ascoltare i podcast su https://gategate.it/cura/

