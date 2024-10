Sette passi per la felicità: l’evoluzione dell’animo umano

Da un’idea di Leyla Tommasi e dall’incontro con Elisa Renaldin, nasce il Recital I 7 passi per la felicità, una formula di spettacolo totalmente nuova.

Fa parte della rassegna ‘Codice teatro‘ che si svolge presso il Teatro San Babila di Milano.

‘I 7 passi per la felicità’ non è uno spettacolo al quale il pubblico semplicemente assiste ma, se vuole, può essere coinvolto direttamente. Sarà stimolato attraverso esperienze sensoriali (uditive, visive, tattili). Attraverso le canzoni e le letture interpretate, gli artisti mettono in scena l’evoluzione di un’anima dalla confusione alla consapevolezza, dall’alternanza euforia/depressione ad uno stato di equilibrio, gratitudine e gioia, indipendentemente dagli eventi esterni. Questo stato di equilibrio è la conquista più bella e difficile, ma è la vera sfida per ogni essere umano che voglia conoscere la Felicità come stato dell’Essere.

Lo spettacolo si articola attraverso la riflessione ispirata dall’analisi dei 7 Passi per la consapevolezza:

L’incomunicabilità tra le persone e l’autenticità Trova il vero te stesso, conosci chi sei veramente. Le credenze limitanti. Decidere di guarire e fare il primo passo. Percepire unione (in primis dentro di noi) e non divisione Imparare ad amare se stessi (che non è egoismo) L’importanza di uscire dall’isolamento: Condivisione = Libertà Trovare il proprio scopo nella vita e sviluppare la creatività La vita è una scuola, non una punizione. Tutto ciò che accade non accade a te ma PER TE, per insegnarti una lezione

“Non esistono destini votati all’infelicità, tu la tua vita puoi cambiarla da ADESSO”

Come? Attraverso i 7 passi che portano alla consapevolezza di come ottenere il cambiamento. Questo è il messaggio, in estrema sintesi, del nostro spettacolo.

Questo spettacolo è nato dal comune intento tra Leyla Tommasi ed Elisa Renaldin di mettere l’arte al servizio dello sviluppo dell’essere umano e della sua evoluzione spirituale, fisica e mentale. Le due artiste hanno prima di tutto combattuto e lavorato su loro stesse per evolversi e cambiare la propria vita, seguendo le inclinazioni dell’Anima. Mettono dunque la loro esperienza a servizio degli altri affinché tutti possano scoprire le chiavi per la felicità.

I brani musicali

I brani musicali sono stati appositamente arrangiati per lo spettacolo, grazie al contributo dei 3 musicisti coinvolti nel progetto: Salvatore Pezzotti (piano e tastiere), Alessandro Sicardi (chitarra e basso) e Simone Rossetti Bazzaro (viola e violino). Le musiche si alternano ai brani recitati dalle due attrici, Elisa Renaldin e Sara Albani, cercando una continuità tra parole e note, legando i due strumenti espressivi, e inserendo momenti in cui la quarta parete viene improvvisamente abbattuta e la comunicazione col pubblico diventa diretta e immediata. Un continuo stimolo di suggestioni sonore, visive ed emotive che vuole far fare un’esperienza che rimanga negli animi anche una volta usciti dal teatro.

CODICE TEATRO Rassegna di teatro presso Teatro San Babila, Corso Venezia, 2/A Direzione artistica e produzione di Giovanna Gattino e Antonio Melissa

ORARIO SPETTACOLI: Sempre alle ore 20.00

PREZZI SPETTACOLO

Poltronissima experience 45€

Poltronissima 35€

Poltrona 20€

Balconata 15€

PRENOTAZIONE BIGLIETTI CODICE TEATRO 338 8747617

info@codiceteatro.it

Biglietteria San Babila 02.46513734 – info@teatrosanbabilamilano.it

Per informazioni:

CODICE TEATRO GAME PRODUZIONI S.R.L.S.

Via Vittoria Colonna 23 – 20149 – Milano T e l e f o n o 347 5815340 – 392 5470742 www.codiceteatro.it info@codiceteatro.it

