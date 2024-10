Il progetto “Radici di Comunità”, promosso dall’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna Impresa Sociale (ACCC) e La Mescolanza Impresa Sociale, e sostenuto da Fondazione Alia Falck, Fondazione Banca Popolare di Milano e Fondazione AEM, è risultato tra i dieci vincitori del Forum della Partecipazione 2024 del Comune di Milano, che si è concluso il 6 ottobre.

L’iniziativa “Radici di Comunità”, che ha rigenerato il Nuovo Vicolo Cuccagna trasformandolo in uno spazio verde e inclusivo, è stata premiata con la seguente motivazione:

“Il progetto spicca come esempio virtuoso, in quanto nato dalla sinergia tra istituzioni e terzo settore. Per longevità e rilievo acquisito sul territorio, l’iniziativa rappresenta un esempio particolarmente virtuoso ed efficace di rigenerazione urbana”.

Attraverso un percorso di formazione e inclusione sociale, “Radici di Comunità” ha offerto opportunità concrete a tre persone fragili, coinvolgendole nella cura del verde urbano e nella creazione di un nuovo spazio di comunità. Il progetto è realizzato in collaborazione con La Mescolanza Impresa Sociale e con il Municipio 4 del Comune di Milano, che hanno sottoscritto un Patto di Collaborazione.

«Il Patto di Collaborazione con il Municipio 4 rappresenta un esempio virtuoso di come la partnership tra istituzioni e privato sociale possa generare benessere e inclusione nelle città», dichiara Federica Scaringella, Direttore di Cascina Cuccagna. «Grazie a questa sinergia, il Nuovo Vicolo Cuccagna è diventato un luogo vivo e accogliente, un modello di rigenerazione urbana partecipata».

Alexa Avitabile Leva, Project manager di Radici di Comunità, aggiunge: «Questo riconoscimento ci spinge a proseguire con ancora più entusiasmo nel nostro percorso. Il Nuovo Vicolo Cuccagna continuerà ad essere un laboratorio di inclusione e sostenibilità, uno spazio aperto alla cittadinanza dove sperimentare nuove forme di convivenza, sensibilizzazione verso i temi della sostenibilità e cura del bene comune».

Mara Heidempergher, Responsabile ricerca e sviluppo di La Mescolanza Impresa Sociale, sottolinea l’importanza dell’aspetto formativo di questo progetto: «Attraverso Radici di Comunità, tre persone fragili hanno avuto l’opportunità di apprendere il mestiere del giardiniere urbano, acquisendo competenze professionali e rafforzando la propria autostima. Un percorso di accompagnamento personalizzato che ha permesso loro di integrarsi nel tessuto sociale e di contribuire attivamente alla rigenerazione del Vicolo».

Il Forum della Partecipazione, giunto alla sua seconda edizione, è un evento promosso dal Comune di Milano per valorizzare e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni alla vita della città. Un’occasione fondamentale per promuovere il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e cittadinanza, al fine di costruire una Milano più inclusiva e democratica.

A proposito di “Radici di Comunità” e del Nuovo Vicolo Cuccagna

“Radici di Comunità” è un modello di inclusione sociale e lavorativa che da Milano, dai luoghi di Cascina Cuccagna, si propone come dispositivo educativo innovativo replicabile: dalla cura del verde urbano alla generazione di benessere circolare.

Il progetto è infatti il cuore pulsante della riqualificazione del Nuovo Vicolo Cuccagna, un intervento che si inserisce nell’ambito del Patto di Collaborazione tra Comune di Milano – Municipio 4, Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna Impresa Sociale e La Mescolanza Impresa Sociale, per la cura, il presidio e l’animazione di Via Cuccagna. Le diverse parti condividono lo scopo comune di valorizzare e rivitalizzare l’ambiente urbano di Via Privata Cuccagna, trasformandolo in uno spazio sociale e aggregativo.

L’iniziativa “Radici di Comunità” è sostenuta da Fondazione Alia Falck, Fondazione Banca Popolare di Milano e Fondazione AEM, che, mosse da valori condivisi di inclusione, sostenibilità e responsabilità sociale, hanno creduto fin da subito nel progetto.

