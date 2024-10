Per il ciclo “Disaster Night”: Fuoco Mortale

In prima serata, per il ciclo “Disaster Night”, Cielo trasmette, in prima visione assoluta, il survival thriller “Fuoco Mortale” del 2023, diretto da Nick Lyon e Peter Facinelli, presente anche nel ruolo di protagonista al fianco di Fiona Dourif e Asher Angel.

Ispirata a eventi reali e drammatici, la pellicola racconta la storia dei Laughlin, una famiglia americana che vive in una zona boschiva e si ritrova improvvisamente ad affrontare un devastante incendio che sconvolge la vicina e tranquilla città californiana di Colberg, trasformando la loro vita in una disperata lotta per la sopravvivenza. Con l’avanzare inesorabile del fuoco, i membri della famiglia dovranno mettere da parte le loro divergenze e collaborare per mettersi in salvo dalle fiamme.

Il film rappresenta la seconda esperienza alla regia per Peter Facinelli, che negli ultimi anni ha iniziato ad appassionarsi alla direzione cinematografica. In questo progetto è affiancato da Nick Lyon, veterano dei disaster movies con oltre 16 anni di carriera alla regia. Questa loro collaborazione apre una riflessione sui reali pericoli che il riscaldamento globale comporta sull’ambiente e include un omaggio alla figura fondamentale dei pompieri, ritratti sia come vittime che come eroi capaci di ricostruire dopo la distruzione.

Attraverso una combinazione efficace di effetti speciali e una colonna sonora incalzante, “Fuoco Mortale” è un thriller che offre una storia avvincente di paura, coraggio e speranza. Il ritmo serrato e il giusto tocco di drammaticità accompagnano lo spettatore in una vera e propria lotta per la sopravvivenza, gettando luce sul coraggio e sulla resilienza dell’essere umano di fronte alle catastrofi naturali.

