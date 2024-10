Ludovico Einaudi al Roma Summer Fest per 6 appuntamenti

Annunciate venerdì 18 ottobre le nuove date di Ludovico Einaudi a Roma nel 2025. Sei nuovi appuntamenti che entrano nel cartellone del Roma Summer Fest alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i prossimi 12, 13, 14, 15, 17 e 18 giugno.

Il “Summer Portraits Tour’ ha preso il via il 9 ottobre all’Auditorium del Lingotto di Torino per proseguire a novembre nei grandi teatri d’Europa, già tutti sold out. L’anno musicale si chiuderà al Teatro Dal Verme di Milano con i tradizionali concerti di dicembre che quest’anno saranno diciassette. Tra febbraio e marzo 2025, il tour toccherà le arene di Germania, Svizzera e Francia, molte delle quali registrano già il tutto esaurito. In maggio per la terza volta suonerà al Waldbuhne di Berlino, mentre a giugno tornerà a Londra con una residency di cinque concerti all Royal Albert Hall, già tutti sold out, record di questo teatro per un pianista.

Sul palco Einaudi sarà accompagnato da Federico Mecozzi (violino), Redi Hasa (violoncello), Francesco Arcuri (percussioni), Alberto Fabris (basso), Gianluca Mancini (tastiere), Rocco Nigro (firsarmonica) e dall’Ensemble d’archi Rimini Classica.

Al centro della performance ci sarà il suo nuovo album, The Summer Portraits, il diciassettesimo della carriera del pianista e compositore, in uscita il 31 gennaio 2025 per Decca. Nel live accanto alle nuove composizioni, troveranno spazio i temi tratti dal suo vasto repertorio, amatissimo dal pubblico di tutto il mondo.

Date del tour:

9 OTTOBRE – TORINO, AUDITORIUM GIOVANNI AGNELLI – SOLD OUT

10 / 11 OTTOBRE – FIRENZE, TEATRO VERDI – SOLD OUT

8 NOVEMBRE – BARCELLONA, GRAN TEATRE DEL LICEU – SOLD OUT

9 NOVEMBRE – MADRID, TEATRO REAL – SOLD OUT

11 / 12 NOVEMBRE – LONDRA, LONDON PALLADIUM – SOLD OUT

14 / 15 NOVEMBRE – PARIGI, LA SEINE MUSICALE – SOLD OUT

17 NOVEMBRE – AMSTERDAM, CONCERTGEBOUW – SOLD OUT

18 NOVEMBRE – BRUXELLES, BOZAR – SOLD OUT

20 / 21 NOVEMBRE – BERLINO, PHILARMONIE BERLIN – SOLD OUT

22 NOVEMBRE – MONACO, ISARPHILHARMONIE – SOLD OUT

28 NOVEMBRE / 17 DICEMBRE, MILANO – TEATRO DAL VERME

19 GENNAIO – ABU DHABI, ETHIAD ARENA

19 FEBBRAIO – KOLN, LANXESS ARENA

20 FEBBRAIO – HANNOVER, ZAG ARENA

22 FEBBRAIO – MANHEIM, SAP AREA

23 FEBBRAIO – MUNCHEN, OLYMPIAHALLE

25 FEBBARIO – STUTTGART, HANNS MARTIN SHELEYER HALLE

26 FEBBRAIO – ZURIGO, HALLENSTADIUM, SOLD OUT

28 FEBBRAIO – LIPSIA, QUARTERBACK IMMOBILIEN ARENA

1 MARZO – DORTMUNG, WESTFALENHALLE

2 MARZO – AMBURGO, BARCLAYS ARENA

4 MARSO – NANTES, ZENITH – SOLD OUT

5 MARZO – PARIS, ACCOR ARENA – SOLD OUT

6 MARZO – LYON, LDLC ARENA – SOLD OUT

31 MAGGIO – BERLINO, WALDBUHNE

30 GIUGNO -/ 4 GIUGNO LONDRA, ROYAL ALBERT HALL – SOLD OUT

12 / 18 GIUGNO ROMA, CAVEA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

