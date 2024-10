Live Yuri Falzetti, campione mondiale di body painting

Il 5 ottobre 2024, dalle ore 17, il prestigioso Golf Club Castello di Tolcinasco, alle porte di Milano, sarà teatro di un evento straordinario: l’inaugurazione di una mostra d’arte contemporanea che vedrà la partecipazione di rinomati artisti, tra cui Yuri Falzetti, campione mondiale di body painting. Questo appuntamento esclusivo offrirà non solo l’opportunità di ammirare opere di alto livello, ma anche di partecipare a una serata di networking, dove arte e business si fonderanno in uno scenario di grande impatto visivo e culturale.

Oltre ad essere un evento artistico, la mostra rappresenterà un’occasione per creare connessioni professionali in un ambiente raffinato e suggestivo come quello del Castello di Tolcinasco. Gli ospiti potranno vivere un’esperienza di contaminazione tra creatività e affari, incontrando artisti, professionisti e imprenditori in un contesto che favorisce lo scambio di idee e la costruzione di nuove opportunità di collaborazione.

Fulcro della serata sarà la live performance di Yuri Falzetti, campione mondiale di body painting per due anni consecutivi, sia nel 2023 sia nel 2024. Con la sua straordinaria capacità di trasformare il corpo umano in una tela vivente, Falzetti incanterà il pubblico, portando in scena una forma d’arte unica che esplora la bellezza delle forme e l’espressività del colore. La sua esibizione dal vivo aggiungerà un tocco di spettacolo e originalità, regalando agli ospiti un’esperienza memorabile.

Accanto a Yuri Falzetti, esporranno le loro opere altri artisti contemporanei: Alena Uhlianica (Polonia), Shuei Matsuyama (Giappone), Juanni Wuan (Cina), Volker Merkle (Germania), Carlo Alberto Prete (Italia), Enzo Silvi (Italia), offrendo una varietà di stili e approcci che riflettono la ricchezza e la diversità del panorama artistico attuale. Ogni opera sarà un tassello di questo evento esclusivo, che mira a coniugare la riflessione culturale con la possibilità di fare business.

La serata del 5 ottobre, sponsorizzata dalle società Extravega – Eurast – Minderable – RAM System, non sarà soltanto un momento dedicato all’arte, ma anche un’opportunità per professionisti e appassionati di stringere nuove relazioni e di confrontarsi in un ambiente stimolante. Il Golf Club Castello di Tolcinasco, con la sua atmosfera elegante e carica di storia, offrirà lo scenario perfetto per questo incontro tra cultura, arte e imprenditorialità.

Per partecipare https://www.bizartevent.com