È partita in questi giorni la prima campagna di sensibilizzazione, promossa dal Comune di Milano e curata da C40 Cities, nell’ambito del piano ‘Milano Futura Ora’ lanciato lo scorso maggio dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

La campagna punta ad aumentare l’attenzione sullo spazio pubblico condiviso e sui temi della mobilità attiva. Spostarsi a piedi, scegliere il trasporto pubblico, muoversi in bici o con un mezzo in sharing è un modo per prendersi cura dell’aria, di Milano, di chi la vive e di chi la abita, specialmente dei bambini e delle bambine e delle persone più anziane. Inoltre contribuisce a ridurre il traffico, migliorando la circolazione per tutti gli utenti della strada.

“Uno spazio pubblico sano e sicuro è una priorità di Milano – dichiara il sindaco di Milano Giuseppe Sala –. Da Vice Presidente di C40 Cities ho voluto una campagna di informazione e sensibilizzazione per i cittadini sulla cura dello spazio di Milano: le nostre strade, piazze, incroci. La campagna parla a tutti di come certe scelte – come Area B, le Piazze Aperte, i bus elettrici o le strade scolastiche – migliorino davvero la salute e la qualità della vita, soprattutto quella dei bambini e di chi è più anziano. Le politiche del Comune servono a gettare le basi per il cambiamento, i comportamenti dei cittadini sono però essenziali per fare la differenza. Usare i mezzi pubblici, muoversi a piedi o in bici, utilizzare l’auto privata solo quando necessario, parcheggiarla nel rispetto delle regole, moderare la velocità e fare attenzione ai mezzi leggeri agli incroci sono comportamenti essenziali per avere cura del nostro spazio comune e goderne al meglio tutti”.

La campagna, prodotta con la direzione creativa dello studio Leftloft e già visibile negli spazi di comunicazione delle reti Atm e del Comune in giro per la città, racconta le iniziative dedicate alle strade e agli spazi pubblici, come Piazze Aperte, Area B, l’elettrificazione del trasporto pubblico e le Zone 30 e informa sui benefici della mobilità attiva, coinvolgendo gli utenti della strada con una serie di appuntamenti di approfondimento sulla sicurezza stradale.

Insieme ai manifesti e a un sito informativo, nascerà anche l’Accademia delle Strade Condivise, una serie di momenti di formazione sui temi della sicurezza stradale, per promuovere una mobilità più sana e uno spazio pubblico sempre più sicuro. Sarà aperta a chi guida i mezzi pesanti, insegnanti e genitori e a tante altre categorie. Ispirata a progetti già avviati negli scorsi anni da città come Londra e Città del Messico, l’Accademia si svilupperà da fine novembre fino alla primavera 2025.

Sarà possibile consultare il calendario degli appuntamenti sul sito www.milanofuturaora.it.

