ITA Airways: voli in continuità territoriale su Alghero

La Compagnia ITA Airwais si è aggiudicata le gare per gestire le rotte Alghero-Roma Fiumicino (e viceversa) e Alghero-Milano Linate (e viceversa) in esclusiva fino al 25 ottobre 2025 ed è stata autorizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ENAC ad avviare la vendita dei biglietti per la stagione di traffico Winter 2024/2025 fino al 29 marzo 2025. Non appena la Compagnia riceverà le relative autorizzazioni per la stagione estiva, provvederà a mettere in vendita anche questi voli.

Le frequenze dei voli

L’operativo prevede 3 frequenze giornaliere sulla rotta Alghero-Roma Fiumicino e viceversa mentre sulla rotta Alghero-Milano Linate e viceversa sono previste 2 frequenze giornaliere.

“L’avvio dei collegamenti su Alghero dimostra ancora una volta la nostra attenzione per la Sardegna e, più in generale, per la connettività dei territori italiani – ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways – Saremo lieti di offrire al territorio la qualità del nostro servizio, assicurando la mobilità non solo su Roma Fiumicino e Milano Linate ma anche, attraverso le prosecuzioni dai due aeroporti, con il resto d’Italia e con le destinazioni internazionali ed intercontinentali del nostro network nonché con quelle raggiunte dai vettori partner”.

L’acquisto dei voli

Già da ieri è possibile acquistare i voli presso il Customer Operations Information Office della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali e da lunedì 21 ottobre, al termine dell’aggiornamento dei sistemi informatici, i biglietti saranno disponibili anche sul sito ita-airways.com.

Qualora dovessero intervenire eventuali accettazioni da parte di altri vettori entro il 26 ottobre 2024, ITA Airways si impegnerà a garantire la riprotezione dei passeggeri in favore di tali vettori nella misura in cui questa possibilità sia consentita dai rispettivi sistemi di prenotazione; se non fosse possibile, la Compagnia fornirà le garanzie previste dalla normativa comunitaria, con preferenza per il rimborso del biglietto e nel rispetto dei diritti dei passeggeri.

