Andrew Winter ha smesso di esistere. Nel preciso istante in cui ha lasciato Londra e i tranquilli giardini di Rosenthal Manor, dicendo addio all’unica persona in grado di farlo sentire vivo. Nulla sarebbe bastato a cancellare quella notte, quel bacio rubato tra le rose, la sensazione dei suoi abiti che scivolavano tra le dita, della sua voce tremula intrisa di piacere. Nulla eccetto quanto accaduto un attimo dopo, quando lei gli aveva spezzato il cuore. Fermarsi, rinunciare alla meraviglia di quell’incontro, partire per l’Europa per lui è stato il solo modo di sopravvivere cercando di dimenticare.

Per Dora Coleridge il compromesso è un’arte sopraffina: rimasta senza famiglia e schiacciata dai debiti, non può permettersi il lusso di lasciarsi andare al sentimento. Specie se quel sentimento è l’estremo desiderio per l’ultimo uomo che potrebbe mai amare. Un giovane che non ha mai sopportato e che una notte le ha rubato ben più di un bacio, prendendosi gioco di lei. Un uomo che ha giurato a sé stessa di odiare per sempre.

Ma il destino è deciso a incrociare nuovamente le loro esistenze. Al suo ritorno in Inghilterra, un anno dopo, Andrew si scontra con un’amara verità: Dora è fidanzata e in procinto di sposare un duca colto, affascinante e col quale sembra aver costruito un bellissimo rapporto. Tuttavia rivedersi scatena qualcosa tra loro, ridando vita a quell’attrazione mai davvero dimenticata. Ma Andrew è deciso a non caderne preda, a liberarsi da quella prigione, e l’incontro con una fanciulla bella e gentile forse potrebbe rivelarsi la cura di cui ha bisogno. Dora è determinata a cancellare dalla propria vita ogni traccia del passaggio di Andrew, ad andare avanti, ricostruendo tutto ciò che ha perso.

Eppure tra Andrew e Dora ci sono troppe cose non dette, sentimenti sopiti, un segreto da svelare. E un pericoloso mistero che, se non risolto, metterà in pericolo le loro vite.

“Amo molto gli historical romance ambientati in epoca vittoriana – ha dichiarato Joey Elis. Le innovazioni, l’eleganza, il mistero e il fascino che circondano quel periodo mi hanno sempre affascinata, così come il mondo delle erbe e delle loro potenzialità, bellissime creazioni della natura potenzialmente letali.

Un po’ come certi amori, legami nei quali la vita ci intrappola, passioni infuocate e pericolose allo stesso tempo. Da qui nasce l’idea della serie sui Fiori segreti, il cui primo romanzo racconta di Andrew e Dora: due protagonisti difficili, profondamente diversi eppure legati, saldi come petali intorno a una corolla, stretti in un abbraccio che potrebbe avvolgerli dolcemente oppure ferirli a morte.

Questo è ciò che ho cercato di trasmettere raccontando la loro storia: un fiore così come un cuore va toccato con delicatezza. Tuttavia, esistono legami di cui vanno sfiorate anche le spine”.

“Benvenuti nel mondo incantato e tormentato de Il fascino della clematide, dove l’amore e l’odio si intrecciano con la maestria di un rampicante su un antico muro vittoriano! – ha commentato l’editore Davide Radice.

Seguiremo le vicende di Andrew Winter, un uomo che ha scelto l’esilio autoimposto per guarire dalle ferite d’amore, e Dora Coleridge, una donna che ha elevato il compromesso a forma d’arte per sopravvivere in un mondo implacabile. La loro storia è un balletto di sguardi rubati, baci proibiti e odio appassionato, che potrebbe essere un amore ancora più ardente. O forse no!

Il fascino della clematide non è solo un romanzo; è un’esplorazione dei giochi del destino, dove ogni pagina volteggia tra il desiderio di dimenticare e l’impossibilità di farlo. Preparatevi per un’avventura di sentimenti non detti, segreti avvolti nella nebbia londinese e una passione che sfida il tempo e le convenzioni sociali: l’inizio di questa serie promette di avvincere le lettrici con il suo mix di romanticismo storico e intrighi, nello splendido, seppur pericoloso, giardino di emozioni che Joey Elis ha saputo creare. Lasciatevi sedurre dalla clematide, perché una volta ammaliati dal suo fascino, non vorrete più lasciarla!”.

Insomma: è possibile scegliere chi amare? Esistono vite intrecciate in maniera inevitabile, attrazioni ingovernabili come tempeste e passioni dalle quali uscire indenni è impossibile. Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia