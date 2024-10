Elfo Puccini: Alice & Loris stanD-UO comedy 

Alice e Loris, due comedian dallo stesso taglio di capelli, decidono di ascoltare chi dice «perché non lavorate insieme voi due?» e provano a farlo.

Provano.

Ma è difficile.

Il fatto è che quando non fanno i loro pezzi da soli, quando sono insieme, non fanno altro che discutere. Si scontrano, litigano. Se uno si esibisce in piedi sul palco, l’altra ribatte dalla platea.

È una stanD-UO comedy all’ultimo respiro. Nessuna quarta parete, nessuna maschera teatrale a salvarli. Solo loro due e il pubblico, che a turno cercano di portare dalla propria parte in questa ennesima lite. Hanno un sacco di problemi da risolvere, forse dovrebbero lasciarsi.

Che dire ancora?

Speriamo bene dai.

Ma qualcosa già scricchiola.

