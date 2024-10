Blue Note: due mesi di programmazione e ben 31 sold out

Due mesi di programmazione e ben 31 sold out. Non poteva iniziare in modo migliore la 22° stagione concertistica del Blue Note, che aprirà il mese di novembre sulla scia di un JAZZMI che fin qui ha fatto registrare una grande affluenza di pubblico. Il palco dell’iconico Jazz Club milanese ha già visto alternarsi grandi artisti del panorama internazionale del jazz e non solo: da Amii Stewart a Miles Sanko, passando per Simona Molinari e i Dirotta su Cuba.

Anche novembre, in perfetta continuità, promette una programmazione ricca di serate che si preannunciano indimenticabili. Motivo per il quale si consiglia sempre di assicurarsi i biglietti dei concerti preferiti con largo anticipo, acquistabili anche online direttamente sul sito di Blue Note.

NOVEMBRE AL BLUE NOTE

Quasi metà mese sarà contraddistinto dagli appuntamenti del cartellone JAZZMI. Novembre verrà aperto da Ida Nielsen & The Funkbots, bassista scoperta da Prince nel 2010. Da quel momento per la musicista la vita ha preso una strada strabiliante. Dall’uscita del suo terzo album “Turn it Up”, ha girato il mondo ininterrottamente. Con la sua band, “the Funkbots”, sta regalando al pubblico spettacoli funk carichi di energia e groove.

(Ore 20,30 / 37-32 euro ; Ore 23,00 / 27-22 euro)

Il 2 novembre toccherà a Christian McBride Trio – Remembering Ray Brown. Contrabbassista e vincitore di 6 Grammy Award, è una figura chiave nel panorama musicale internazionale di oggi. Si è esibito con artisti del calibro di Freddie Hubbard, Benny Golson, Milt Jackson, Pat Metheny, John McLaughlin, Chick Corea.

(Ore 20,30 / sold out ; Ore 23 / 38-33 euro)

Appuntamento speciale quello del 3 novembre con Jam The Future Winner! Special Brunch. Blue Note Milano ospita in esclusiva la band vincitrice di Jam The Future 2024, il contest per giovani jazz band creato da Volvo Car Italia e realizzato in collaborazione con JAZZMI. Per l’occasione il menu del Blue Note si ispirerà al brunch americano, ma con un tocco speciale che richiama le tradizioni made in Italy. In serata, alle 20,30 appuntamento con Sugarpie and the Candymen. Il loro marchio di fabbrica, fin dall’inizio, è stato modellare i classici del rock e pop in uno stile retro che evoca il jazz manouche, l’era dello swing e il primo rock and roll, con arrangiamenti vocali e strumentali allo stesso tempo virtuosistici e pieni di humor.

(Ore 12,00 / 8 Euro ; Ore 20,30 / 30-25 euro)

Il 4 novembre la meravigliosa atmosfera del Blue Note viene replicata fuori dalle mura di Via Borsieri con MONTE ROSA 91 JAZZ ON MOVIES: Mauro Ottolini & Sousaphonix “Buster Keaton Film Project”. Sempre nel cartellone JAZZMI, un concerto/colonna sonora live a Seven Chances, inedito film di Keaton. L’ensemble esplorerà la musica ragtime e i suoi derivati storici in tutte le sue possibili sfumature, apportando un tocco inconfondibile grazie alla presenza di brani originali e arrangiamenti raffinati di Mauro Ottolini, che fa brillare i Sousaphonix attraverso direction e spunti creativi coinvolgenti.

(Ore 20,30 ; 27 euro)

Martedì 5 novembre, doppio set per Sungazer, duo future jazz composto dallo YouTuber/bassista Adam Neely e dal batterista Shawn Crowder. Emozionanti, incisivi e mai prevedibili, i Sungazer creano musica che parla al 21° secolo.

(Ore 20,30 / 37-32 euro; Ore 23 / 27-22 euro)

Un meraviglioso artista e pioniere della fusion salirà sul palco del Blue Note il 6 novembre. E’ dalla fine degli anni ’70 che il più volte vincitore di Grammy Jeff Lorber – tastierista, compositore, arrangiatore, produttore e talent scout – domina il panorama mondiale della fusion. Mescola il jazz tradizionale con elementi rock, R&B, funk e ritmi africani ed è universalmente riconosciuto come punto di riferimento a livello planetario del genere.

(Ore 20,30 / 37-32 euro; Ore 22,30 / 27-22 euro)

È uno dei sassofonisti più in voga della sua generazione e il Blue Note è uno dei suoi palcoscenisci naturali. Joe Lovano Musicista profondamente ancorato al passato, Lovano rappresenta al tempo stesso la quintessenza del musicista contemporaneo: aperto agli scambi e costantemente alla ricerca di nuovi stimoli per arricchire ed ampliare lo spettro della propria arte. Il 7 novembre sarà sul palco di Via Borsieri con il suo Trio Tapestry.

(Ore 20,30 / 40-35 euro; Ore 22,30 / 30-25 euro)

Sono ancora appuntamenti del cartellone JAZZMI e non poteva mancare Mike Stern Band, al Blue Note l’8 e il 9 novembre. Una carriera che abbraccia tre decadi e una discografia che include più di una dozzina di registrazioni eclettiche e innovative, Mike Stern, con cinque nominations ai GRAMMY, si è affermato come uno dei principali chitarristi e compositori jazz e jazz-fusion della sua generazione.

(Ore 20,30 / 40-35 euro; Ore 23 / 35-30 euro)

Il 10 novembre ecco gli Spyro Gyra, che festeggiano i 50 anni di attività. Con oltre 10 milioni di album venduti, gli Spyro Gyra sono una band da record nel panorama della fusion. Un gruppo che ha uno stile che amalgama elementi rhythm’n’blues ed etnici, pur lasciando spazio a improvvisazioni di matrice jazzistica: un jazz-fusion elettrico con influenze caraibiche.

(Ore 20,30 / Sold out; Ore 22,30 / 35-30 euro)

L’ultima serata di JAZZMI, il 12 novembre, vedrà protagonista Taylor Eigsti feat. Gretchen Parlato, Casey Abrams & Ben Wendel. Il pianista, compositore e vincitore di Grammy, Taylor Eigsti, torna al Blue Note con il proprio progetto e una line up stellare.

(Ore 20,30 / 37-32 euro; Ore 22,30 / 27-22 euro)

Grande attesa per mercoledì 13 novembre, quando sul palco del Blue Note salirà Richard Bona. È uno dei più affermati bassisti, compositori e polistrumentisti internazionali. La sua musica affronta le tradizioni, la cultura, la bellezza e le problematiche del suo continente: l’Africa. Il suo scopo e il modo in cui si connette con il suo pubblico lo hanno trasformato in un nome prestigioso nel mondo, nel jazz e nella musica afropop.

(Ore 20,30 / Sold out; Ore 22,30 / 38-33 euro)

In Via Borsieri approderà anche Sarah McKenzie, in scena in due set il 14 novembre. Definita “tesoro nazionale australiano”, è una cantante e pianista jazz acclamata a livello internazionale. Sarà in tour con il suo quartetto jazz e presenterà alcuni brani tratti da questo album, oltre ad immancabili e incantevoli standard jazz, come Fly me to the Moon, I wish you Love, Paris in the Rain.

(Ore 20,30 /35-30 euro; Ore 22,30 / 25-20 euro)

A metà mese sarà la volta di Mononeon. Il musicista, vincitore di un Grammy, è in grado di creare tracce infuse di funk e campionamenti, suoni atonali e voci distorte polifoniche, suonando un basso capovolto con la mano sinistra. Appuntamento in doppio set per venerdì 15 novembre.

(Ore 20,30 / 45-40 euro; Ore 23 / 35-30 euro)

Sarà un sabato di grandi emozioni quello del 16 novembre, giorno del concerto di Kenny Barron, uno dei più stimati – dalla critica, dal pubblico del jazz e dagli stessi colleghi – pianisti americani. Non solo bebop moderno: è un artista in grado di unire la predilezione per la bossa nova al jazz modale, la grande libertà armonica al rispetto per la tradizione.

(Ore 20,30 / 47-42 euro; Ore 23 / 37-32 euro)

Domenica 17 novembre toccherà a Malasartoria Milano feat. Nitro, band milanese che ha fatto del rispetto e della cura del sample la sua missione musicale. Grande esperienza nella musica live, con una profonda radice nell’hip hop e nelle sue molteplici influenze.

(Ore 20,30 / 30-25 euro; Ore 22,30 / 25-20 euro)

Il 19 novembre sarà la volta di Judith Hill, cantautrice e polistrumentista che ha legato la sua crescita artistica e professionale al nome delle due grandissime star con cui ha collaborato: Michael Jackson e Prince. Letters from a Black Widow è un formidabile grido di battaglia: è l’appassionante ultimo album soul/funk/gospel scritto, arrangiato ed eseguito in modo spettacolare da un’artista sorprendente.

(Ore 20,30 / 40-35 euro; Ore 22,30 / 35-30 euro)

Serata speciale quella del 20 novembre con The Legendary Count Basie Orchestra, il più importante ensemble jazz di grandi dimensioni dall’era delle Big Band, che continua, da allora, a registrare ed esibirsi regolarmente, accumulando vittorie ai Grammy (bel 16). Chi assiste ad un concerto della Count Basie Orchestra assiste all’abc del linguaggio jazz, dello swing più coinvolgente che si possa avere la fortuna di ascoltare.

(Ore 20,30 / Sold out; Ore 22,30 /50-45 euro)

Il 21 novembre il Blue Note ospiterà Butcher Brown, band che mette in equilibrio il progressive funk tipico degli anni 70’ con l’hip hop, il funk, il garage, il punk e il jazz-funk. I Butcher Brown nascono nel 2012 e cominciano sin da subito a farsi un nome nella scena black della Virginia e in generale della costa est degli U.S.A

(Ore 20,30 /40-35 euro; Ore 22,30 /35-30 euro)

Doppia data da non perdere quella con Nick The Nightfly, che torna sul palco del Blue Note di Milano con la sua Orchestra per presentare “In The Mood”: un viaggio nel celebre “Book Of Standards” Americano. Con l’orchestra Nick farà rivivere alcuni ibrani infdimenticabili come Blue Moon, We Have All The Time In The World, Moonlight Serenade, C’est Si Bon, What A Wonderful World, Quisaz Quisaz e tanti altri successi. L’appuntamento è per il 22 e 23 novembre, con i primi set già sold out.

(Ore 20,30 /Sold out; Ore 23,00 / 35-30 euro)

L’ultima settimana di novembre, martedì 26, verrà inaugurata da George Cables, semplicemente uno dei più stimati pianisti degli ultimi decenni, sideman straordinario accanto a molti dei più grandi nomi del jazz americano ed egli stesso leader di propri gruppi, specialmente trio di suprema eleganza che hanno imposto uno stile ricchissimo di frasi originali e di uno swing incessante.

(Ore 20,30 / 35-30 euro; Ore 22,30 / 25-20 euro)

Prima volta al Blue Note per la talentuosa blueswoman Ana Popovic, attesa sul palco di Via Borsieri il 27 novembre. Un doppio set straordinario per colei che Bruce Springsteen ha definito “una indiavolata chitarrista”. È senza dubio una delle principali esponenti del blues al femminile mondiale: dopo un tour mondiale a supporto del suo ultimo lavoro “Like It On Top”, l’artista è pronta a presentare il nuovo album intitolato “Power” uscito nel 2023.

(Ore 20,30 / 37-32 euro – Ore 22,30 /27-22 euro)

Il 28 novembre toccherà a Avery*Sunshine, artista che fonde perfettamente i suoi ruoli di pianista, cantante, cantautrice e produttrice. Le sue esibizioni sono energetiche, vibranti e, come suggerisce il suo nome, “raggianti”. Avery*Sunshine coinvolge il pubblico con le sue avvincenti esibizioni teatrali, le battute sincere e divertenti e gli inni ottimistici all’amore e alla vita.

(Ore 20,30/ 37-32 euro – Ore 22,30 /27-22 euro)

Novembre si chiuderà con la doppia data di Chiara Civello, attesa al Blue Note il 28 e 29. Ha pubblicato il suo quinto album in studio, “Canzoni” (Sony Music), un’opera che ha segnato un momento significativo nella sua carriera artistica. Con una straordinaria miscela di eleganza e passione, questo album ha catturato l’essenza della musica italiana, facendo emergere il talento della cantautrice/polistrumentista come interprete eccezionale.

(Ore 20.30 / 43-38 euro – 33-28 euro)

