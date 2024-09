“Stronza” è il nuovo singolo di Fabio De Vincente. Si tratta di un brano scritto a Kiev durante la guerra, nato dall’esperienza vissuta in questi mesi in Ucraina ed il titolo è proprio riferito alla vita.

Il cantautore si trova in uno dei paesi più martoriati dalla guerra per la promozione, nelle più importanti radio, tv e media nazionali, di “Via dall’Inferno” scritta con la star ucraina Olena Topolia (Alyosha) e anche per amore, infatti ha raggiunto la sua ragazza ucraina più volte nel 2024. Fabio De Vincente dichiara: “Qui è dove è giusto che sia in questo momento”.

Nel testo del nuovo brano “Stronza” si sente tutto il disagio di De Vincente nei momenti difficili della vita in un’analisi profonda sul senso degli eventi. “Stronza” è una vera e propria confessione della vita dell’artista, un pezzo disilluso ma scanzonato, diretto, vero, puro e sincero.

Fabio De Vincente è l’unico artista italiano e non solo, ad essere in tour, tra allarmi, sirene, missili, droni, portando la sua musica con messaggi di salvezza e speranza, ad un popolo che cerca la normalità al di fuori della guerra, nelle principali città Ucraine come Kiev, Lviv (Leopoli), Lutsk.

Il videoclip di “Stronza” è stato girato su un tetto di un grattacielo a Kiev e a causa del continuo suonare delle sirene gli è stata data una durata di circa 55 secondi creando così un visual video che si ripete in loop per tutta la durata della canzone con un lyric.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia