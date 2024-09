Malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione nelle scuole

«L’Ordine per le scuole: preveniamo insieme le malattie sessualmente trasmissibili». È stato questo il tema dell’incontro svoltosi questa mattina a Bellona presso la Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri”. L’evento è stato promosso dall’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, guidato dal presidente Carlo Manzi.

Campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani

Continua, dunque, la campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani sulle Malattie Sessualmente Trasmesse. L’incontro si è aperto con i saluti della dirigente scolastica professoressa Paola Vitolo, del sindaco di Bellona dottore Giovanni Sarcinella e dell’assessora alla Pubblica Istruzione professoressa Filomena Sgueglia.

A coordinare l’incontro il dottore Michele Pinto della commissione per la prevenzione, per la tutela dell’ambiente e del cittadino dell’Ordine casertano.

Gli interventi

Sul tema “Le malattie sessualmente trasmissibili: cosa sono e come si contraggono” sono intervenute le dottoresse Maria Luisa Maccauro, specializzanda in Igiene e Medicina Preventiva Università Federico II e Ilaria De Lucia, specializzanda in Malattie infettive Università Vanvitelli.

Il presidente Manzi sottolinea: «Continua il percorso itinerante per la prevenzione nei Comuni della Provincia. Oggi siamo stati a Bellona, ospiti del sindaco e collega medico al quale ci lega un rapporto di stima e amicizia. Mi complimento e ringrazio la nostra Commissione per la prevenzione, per la tutela dell’ambiente e del cittadino per l’ottimo e continuativo lavoro svolto».

La referente della Commissione è la dottoressa Erminia Bottiglieri: «L’Ordine è impegnato a 360 gradi sul discorso della prevenzione. Non solo per quanto riguarda quella relativa ai tumori, ma anche per le malattie sessualmente trasmissibili. Argomenti questi estremamente attuali e che andrebbero divulgati e diffusi in maniera sistematica in tutte le scuole».

Soddisfatto per l’ottimo riscontro ottenuto dall’evento il dottore Pinto che sottolinea: «È stato un piacere vedere la partecipazione attiva dei ragazzi, interessati e attenti durante l’intera presentazione che è stata interattiva. Abbiamo fornito agli studenti le informazioni necessarie per comprendere l’importanza della prevenzione e di uno stile di vita responsabile. Eventi come questo sono fondamentali per promuovere una cultura della salute e della prevenzione tra i più giovani. Saremo lieti di riproporli anche in futuro, contribuendo alla formazione di una generazione sempre più consapevole e informata».

Al termine dell’incontro sono stati distribuiti agli studenti degli opuscoli informativi per approfondire le tematiche affrontate.

Altre notizie di salute su Dietro la Notizia