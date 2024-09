L’Academy dell’85^ edizione di Miss Italia

Sul palco del Centro Vacanze Villaggio De Angelis di Numana (AN), sono stati annunciati i nomi delle 20 ragazze che parteciperanno all’Academy dell’85^ edizione di Miss Italia. Le concorrenti, scelte dalla commissione tecnica del Concorso, si aggiungono alle Miss Regione (Miss Piemonte, Miss Marche, Miss Sicilia ecc), già ammesse in Academy per regolamento. Tra le venti, una ragazza – la Miss delle Miss – è stata scelta direttamente dalle altre candidate, che hanno espresso la loro preferenza tramite votazione con tanto di “seggio”.