“Girasoli, speranze perdute”, il romanzo di Franco Agostini

Franco Agostini (Milano, 1955), approdato alla scrittura in età matura, è uscito sul mercato editoriale con il romanzo Girasoli, speranze perdute , pubblicato da NeP edizioni .

La narrazione si apre con la descrizione di un quadro desolante e minacciato dal dramma dell’emigrazione: «un paese dell’Italia meridionale, uno come tanti, forse troppi, dove i giovani non hanno un futuro, dove le campane della chiesa suonano solo a morto».

Anche Angela è costretta a sradicarsi dal proprio ambiente per inseguire, a Milano, il miraggio di una vita migliore. La parte centrale del romanzo è dedicata infatti al suo progressivo inserimento in un contesto socio-culturale diverso, talvolta ostile perché permeato da pregiudizi, egoismo e dinamiche maschiliste.

Angela tuttavia, nonostante le difficoltà, affronterà la sfida: grazie al sostegno dei fratelli, di Andrea – l’uomo che sposerà – e di una Madonnina che, da propria nicchia appartata, è sempre pronta ad accogliere i suoi tormenti, riuscirà infine ad affermare se stessa come donna .

Ciò, tuttavia, non sembra salvarla da una drammatica rinuncia alla maternità.

Il campo di girasoli tanto caro alla madre Giacinta assurge, in tal senso, a simbolo di una narrazione permeata di spiritualità e preveggenza.

“Ispirato dalla canzone dei Pooh Uomini soli nel passaggio Per scrivere il romanzo che ha di dentro, ho scritto questo romanzo in oltre due anni – ha dichiarato Franco Agostini.

La stesura del testo è stata da me vissuta immedesimandomi in ogni personaggio raccontato e vivendo ogni momento della narrazione, un’esperienza entusiasmante che mi ha permesso di toccare molti temi famigliari, il patriarcato, l’aborto, l’amore .

Il significato dell’opera è semplice, forse persino troppo, ma desideravo mettere in luce lo scopo finale della vita visto in un modo diverso, non tradizionale: a volte conoscendo meglio il passato si prospetta un futuro diverso”.