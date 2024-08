Torna carico di energia e bugie stratosferiche il Piemonte Documenteur Film Fest: dal 24 agosto al 31 agosto pronto a dare il ciak ai nuovi aspiranti registi provenienti da tutta Italia per girare le loro storie nella splendida cornice delle Langhe.

Il PDFF è il primo festival europeo incentrato sul genere del “falso documentario”, nato nel 2009 da un’idea di Carlotta Givo. È un progetto dell’associazione culturale Cinelabio, in collaborazione con RECTV Produzioni e in partnership con Cinema Ambrosio, ShortsFit Distribución, Centro Nazionale del Corto, Mondadori bookstore Cuneo, Novelab, Yepp Langhe.

Il festival è stato realizzato grazie al contributo dei 5 comuni ospitanti ( Monforte d’Alba, Murazzano, Novello, Roddino, Treiso), di RECTV Produzioni srl, della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT (co-finanziato tramite il portale di crowdfunding eppela) e Banco Azzoaglio. Il patrocinio è della Regione Piemonte e dei cinque comuni coinvolti.

A giudicare l’operato degli aspiranti filmmakers una giuria di alto livello formata da: Sergio Troiano (Cinema Ambrosio), Fabrizio Dividi(Corriere Torino), Daniela Scavino (La Stampa Cuneo), Elena Ciofalo (Centro Nazionale del Corto), Lucila Riggio (ShortsFit Distribución).

“Quest’anno, nell’ottica di aumentare ancora di più la qualità dei lavori che verranno realizzati, abbiamo messo a disposizione dei partecipanti uno sceneggiatore e scrittore, Pino Pace – spiega la direttrice Ilaria– ci piaceva l’idea di aiutare chi non ha mai partecipato al PDFF a non uscire troppo dal genere del falso documentario: per questo abbiamo scelto un ex vincitore come supporto, perchè ci piace pensare che chi ha vissuto il festival possa aiutare i nuovi arrivati, un po’ nell’ottica di lavorare come una grande famiglia, proprio come ci sentiamo”