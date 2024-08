La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha approvato il Piano di riparto delle risorse del Fondo sociale regionale per il 2024 da 59 milioni di euro.

Le risorse sono destinate al cofinanziamento delle unità di offerta sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili, Anziani.

“La nostra Regione – ha spiegato l’assessore – considera prioritario l’intervento a sostegno dei bisogni della persona. Promuove, infatti, azioni, interventi, progettualità che vedono i diversi attori locali operare in rete per una reale integrazione delle politiche e ricomposizione delle risorse”.

“Consideriamo strategica la programmazione locale dei servizi e degli interventi sociali – ha aggiunto – pertanto vogliamo operare in sinergia per raccogliere i bisogni presenti e quelli emergenti. Tutto ciò per garantire la continuità e il rafforzamento di tutti quei servizi che possono contribuire a mantenere la massima coesione sociale delle comunità grazie a una costante collaborazione tra Regione, Enti locali, Terzo settore e Enti gestori”.

“Le risorse del Fondo sociale regionale – ha sottolineato – utilizzate unitamente alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di zona in attuazione della programmazione sociale”.

“Grazie alle risorse aggiuntive reperite in sede di assestamento di Bilancio – ha concluso – potremo destinare anche quest’anno 2,6 milioni di euro ulteriori in favore dei piccoli Comuni. In questo modo è possibile sostenere i costi per l’inserimento di minori in Comunità educative, Comunità familiari e alloggi per l’autonomia. Tali risorse aggiuntive saranno quindi integrate a quelle stanziate con la delibera di oggi con successivo atto in una delle prime giunte di settembre”.

Altri articoli di Milano su Dietro la Notizia