Italia e Cina: un libro per unire le due nazioni

La capitale piemontese della lavorazione della “terra rossa” – Castellamonte(To) – e il Grande Oriente cinese saranno più vicine grazie a un nuovo progetto editoriale. Il volume sulla Ceramica di Castellamonte, scritto da Sandra Baruzzi e Maurizio Bertodatto, farà il suo debutto nel vasto mercato del Celeste Impero.

Questo progetto nasce dalla cooperazione tra la casa editrice cinese “Shandong” e le “Edizioni Pedrini”, accordo siglato lo scorso 6 maggio a Roma. La collaborazione, celebrata durante l’evento “Luci sulla Via della Seta”, prevede la traduzione reciproca, la pubblicazione e la distribuzione di volumi d’arte e cultura sui rispettivi beni artistici in Italia e Cina. I primi due libri selezionati per questa intesa sono “Gigi’s Adventure On Maritime Silk Road” per il mercato cinese e “Ceramica di Castellamonte” per quello italiano.

Durante l’evento, Ennio Pedrini, direttore editoriale di Edizioni Pedrini, ha sottolineato i rapporti di amicizia con la Cina , evidenziando l’apertura della Collana “Viaggio in Cina”, attualmente distribuita a livello nazionale, che ha registrato un grande successo negli ultimi 5 anni. Alla cerimonia della firma del contratto erano presenti delegazioni istituzionali di entrambi i Paesi. Per la Cina, ha partecipato la vice ministra del Governo Provinciale di Shandong, Xi Yachum, mentre per l’Italia, era presente il sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza, in vista della Mostra della Ceramica 2024.

Questo accordo segna un passo significativo nella promozione delle arti e della cultura tra Italia e Cina, rafforzando i legami culturali e commerciali e avvicinando ulteriormente i due paesi attraverso la bellezza dell’arte e della letteratura.

