‘Isole selvagge’ in esclusiva su Sky Nature dal 23 agosto

Isole selvagge è la serie Sky Original in sei episodi in esclusiva su Sky Nature dal 23 agosto alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile anche on demand che svela i segreti di sei luoghi unici perlopiù sconosciuti, in cui la Natura detta regole diverse da ogni altro angolo della Terra e l’adattamento è l’unico modo per prosperare, o addirittura sopravvivere: l’Isola di Baffin e l’Isola di Vancouver in Canada, i paradisi tropicali del Borneo, dello Sri Lanka e dell’australiana K’Gari, per arrivare alle isole del delta del fiume Okavango, in Botswana. Qui, dai tropici all’Artico, l’isolamento e l’interazione tra terra e acqua rendono infatti le isole dei laboratori naturali, una sorta di arca per una gamma vasta, colorata e diversificata di specie marine e terrestri.

In ciascun episodio le splendide immagini raccontano la vita degli animali che lottano per la sopravvivenza sia sulla terra che nell’acqua; dalle balene blu ai ragni saltatori, dalle volpi artiche agli ippopotami. Ciascun episodio è orientato a trasmettere il carattere unico di ogni isola mentre la grafica descrive in maniera accattivante come ogni isola unica si è formata migliaia di anni fa.

