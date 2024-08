In arrivo su Sky un fine settimana con le gare di Formula 1

La formula 1 su Sky e in streaming su Now

Continua il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio d’Olanda. Appuntamento giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 13.30, per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 12.30 e la seconda alle 16. Sabato pomeriggio alle 11.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 15. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend olandese in pista anche F1 Academy e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Fanatec GT World Challenge

Nel weekend spazio anche al settimo appuntamento stagionale del Fanatec GT World Challenge, il campionato automobilistico dedicato alle vetture GT3 che questo weekend sbarcherà a Magny-Cours, in Francia. Sabato dalle 20.15 Gara 1 in diretta su Sky Sport Max, domenica, dalle 18, la differita di Gara 2, sempre su Sky Sport Max e su NOW.NTT

IndyCar Series

Domenica si vola in Oregon, con il quindicesimo appuntamento dell’anno dell’NTT IndyCar Series. Il Gran Prix of Portland sarà visibile in diretta domenica 25 agosto dalle ore 21.25 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

Altre notizie di sport su Dietro la Notizia