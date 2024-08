Al cinema con Wanted: la sindrome degli amori passati

Wanted è lieta di diffondere una nuova clip italiana di La sindrome degli amori passati (The (ex)perience of love), la nuova commedia di Ann Sirot e Raphaël Balboni (La folle vita). Dopo la calda accoglienza del Festival di Cannes 2023 all’interno della Semaine de la Critique, dove ha riscosso il plauso della critica, il film arriva dal 5 settembre nei cinema di tutta Italia.

Una commedia frizzante

La sindrome degli amori passati è una commedia frizzante e intelligente, un racconto ironico e profondamente umano che si interroga sull’intricato intreccio tra amore, sesso e famiglia. Sandra (interpretata da Lucie Debay) e Rémy (Lazare Gousseau) non riescono ad avere figli: il luminare a cui si rivolgono diagnostica alla coppia la “sindrome degli amori passati”, una bizzarra malattia che può essere guarita solo andando a letto ancora una volta con ogni amante che si ha avuto in passato. La coppia, inizialmente non troppo convinta, mette in atto il suggerimento del medico, con esiti davvero imprevedibili…

Il nuovo progetto

Dopo il successo del primo lungometraggio La folle vita, portato in Italia da Wanted la scorsa estate, la coppia belga di registi torna al cinema con una storia che mette al centro il rapporto di coppia da una nuova prospettiva: «Con questo nuovo progetto abbiamo cercato di esplorare la sessualità “al di fuori” della coppia – commentano Ann Sirot e Raphaël Balboni – Che si tratti di fantasie o di espressioni aperte, tutte le coppie si confrontano con aspirazioni esterne e la gestione del desiderio e dell’attrazione è un tema molto vasto in ogni relazione amorosa. Abbiamo quindi messo Rémy e Sandra in una situazione in cui devono programmare un’intera serie di infedeltà che li riporta alla loro vita amorosa passata. Abbiamo così preso due pilastri dell’eteronormatività, l’esclusività e la riproduzione, e li abbiamo messi l’uno contro l’altro. Se Rémy e Sandra vogliono un figlio insieme, dovranno prima andare a vedere altrove».

I protagonisti del film

I protagonisti di La sindrome degli amori passati si troveranno così a sfidare le convenzioni e i tabù della società, mettendo alla prova se stessi con l’esplorazione di situazioni inizialmente impensabili. La loro vita viene sconvolta dalla scoperta di un nuovo modo di concepire le relazioni e la sessualità, un turbine sottolineato alla perfezione dalla colonna sonora che include Immensità del cantautore torinese Andrea Laszlo De Simone. Sandra e Rémy dovranno così cercare una nuova stabilità: ce la faranno a guarire dalla sindrome degli amori passati e a ritrovare il proprio equilibrio?

La sindrome degli amori passati arriva dal 5 settembre nei cinema italiani con Wanted cinema.

Sinossi :

Rémy e Sandra non riescono a concepire un figlio perché, come rivela loro un terapeuta, soffrono della “sindrome degli amori passati”. Per guarire, hanno una sola soluzione: devono andare a letto ancora una volta con ognuno dei loro precedenti amanti…

Al link in aggiornamento le sale che programmano il film https://www.wantedcinema.eu/it/article/sindrome-degli-amori-passati

