E’ il nuovo status symbol? La tendenza arriva dagli Usa e dall’India: il viaggio regalato dai nonni ai nipoti, quando non a tutta la famiglia, per stare insieme, magari in occasione di una ricorrenza. I budget possono essere molto differenti, secondo la prescelta: dal costo più contenuto della crociera lungo le coste italiane, magari anche solo per un fine settimana, alla spesa con diversi zeri per volare tutti insieme appassionatamente nel continente più lontano.

Per esempio, si può arrivare a pagare oltre 60mila euro per riunire un nucleo familiare allargato spostandosi da un Continente all’altro con voli privati.

A rilevare questo trend nel settore dei viaggi leisure è Gaia Cossali, senior account key client delle agenzie L’Astrolabio a Milano: la 5 giornate, in piazza Cinque giornate 15, L’astrolabio in via Monterosa 20, e Superviaggi, in via Boccaccio 19, dove Gaia è operativa al desk da oltre da vent’anni.

