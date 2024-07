Nuovo capitolo per il ponte di Paderno d’Adda

Si apre un nuovo capitolo per il ponte di Paderno: avanti tutta con la progettazione della nuova e strategica opera tra Paderno d’Adda (LC) e Calusco d’Adda (BG).

Questo l’esito di un proficuo tavolo di lavoro tenutosi oggi tra Regione Lombardia – presente l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – RFI, gli enti locali e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in videocollegamento.

Dalla riunione è emersa la volontà di portare avanti il percorso di progettazione del nuovo ponte ferroviario e viario di attraversamento dell’Adda, opera indispensabile e prioritaria per la mobilità del territorio, con l’esclusione del San Michele dalla candidatura Unesco. Purtroppo, l’incompatibilità tra la realizzazione del nuovo progetto e la candidatura è la conseguenza delle rigide linee guide dettate dall’Unesco.

ASSESSORE TERZI: TAVOLO PERMANENTE PER SEGUIRE LA PROGETTAZIONE – “Per il ponte di Paderno – dichiara l’assessore Terzi – si delinea un nuovo orizzonte. Finalmente si parte con la fase di progettazione per il nuovo attraversamento sull’Adda, un’opera necessaria e strategica per garantire la mobilità tra le due sponde e il collegamento tra province, così da non isolare nuovamente le comunità che già in passato hanno subito l’interruzione del ponte. Regione Lombardia, da sempre sensibile alla tutela del territorio, si è resa inoltre disponibile a istituire un tavolo istituzionale permanente tra Rfi, Regione ed enti locali, con il supporto delle Province, per seguirne la progettazione. L’obiettivo è realizzare un’infrastruttura moderna in dialogo con una antica, anche attraverso l’indizione, da parte di Rfi, di un concorso internazionale di progettazione”.

