Continua – anche nel mese di luglio – la rassegna musicale “Organi Vespera 2024” organizzata dagli “Amici della Musica di Savigliano”(Cn). Gli eventi si svolgono in due chiese del territorio cuneese: venerdì 12 a Valdieri ore 21.00 e domenica 14 luglio alle 17.00 nella chiesa di San Martino a La Morra. Questi viaggi musicali tra passato e presente sono pensati per coinvolgere e incantare appassionati e neofiti, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio organistico. Una vera occasione per riscoprire la magia della musica in contesti suggestivi e storici.

Il primo concerto su strumento “Achille Baldi 1913” si svolge nella chiesa di San Martino a Valdieri. Due i musicisti: Norbert Itrich al sassofono e Ivan Saraijshvili all’organo. Il primo è nato in Polonia, è un organista e sassofonista, nonché professore di organo specializzato in liturgia. Ha ottenuto i suoi titoli presso la Scuola Vescovile d’Organo di Pelplin (Polonia) nel 1993. Successivamente ha insegnato sassofono al Conservatorio musicale di Grudziadz(Polonia). La formazione e l’esperienza come organista sono state ulteriormente arricchite sotto la guida del professor Esteban Landart presso il Conservatorio Superiore di musica di San Sebastian, Musikene, con il contributo anche del professor Radoslaw Marzec del Conservatorio di Bydgoszcz. Dal 2002 l’artista risiede in Spagna dove si esibisce regolarmente in concerti di organo e sassofono.

Sovente tiene recital d’organo in festival nazionali e internazionali in Germania, Norvegia e Italia. Il suo repertorio, che spazia dal barocco a composizioni contemporanee, in aggiunta alle sue abilità di improvvisazione, lo rendono a ragione un esperto di fama internazionale. Ha servito come organista a Los Corrales De Buelna(Spagna), a Santander è stato organista principale nella Cattedrale. Oltre alla sua carriera concertistica, è direttore di numerosi festival. Inoltre organizza circa 150 concerti all’anno. Tra i suoi progetti più recenti spicca la realizzazione del Santuario della Musica a Frias(Spagna): museo dotato di un organo costruito da lui stesso.

Il Santuario organizza regolarmente visite e concerti, arricchendo ulteriormente la scena culturale locale. Insomma, un personaggio che sicuramente non necessita di molte presentazioni. E che dire dell’organista georgiano Ivan Saraijshvili? Probabilmente anche lui è molto conosciuto in ambito concertistico. Rinomato organista e direttore di musica sacra, continua a lasciare un segno indelebile nel mondo della musica classica grazie alla sua dedizione e passione per le sonorità antiche.

Ivan Saraijshvili ha avuto una profonda connessione con la tradizione musicale georgiana, sin dall’infanzia. Inizia a suonare il pianoforte a soli 7 anni, sviluppando rapidamente una straordinaria abilità con le note. Nonostante la sua inclinazione artistica, Ivan persegue anche una formazione accademica in Diritto Internazionale, laureandosi presso l’Università di Tbilisi. Il suo interesse per la musica antica non hai mai vacillato. Attualmente, Saraijshvili ricopre il prestigioso ruolo di direttore e organista della cattedrale di Stavanger(Norvegia), dove è responsabile del più grande organo barocco norvegese.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia