Roma, 9 Luglio 2024 – ITA Airways annuncia il lancio di una nuova piattaforma per il booking digitale delle spedizioni cargo, ideata per offrire ai clienti un servizio efficiente, flessibile e in linea con gli standard del mercato.

Le funzionalità della nuova piattaforma permetteranno agli agenti spedizionieri di effettuare e gestire in modo intuitivo e veloce le loro prenotazioni in tempo reale, garantendo ai loro clienti la miglior soluzione di trasporto in grado di combinare qualità, efficienza e massima flessibilità, attraverso i seguenti strumenti:

· accesso diretto alla capacità offerta

· aggiornamento in tempo reale sullo stato delle prenotazioni dalla fase di pianificazione a quella di conferma

· interfaccia diretta con ITA Airways per lo scambio dei dati operativi.

“Lo sviluppo di una piattaforma per le prenotazioni online rappresenta un ulteriore passo in avanti del piano di sviluppo del Cargo di ITA Airways, avviato lo scorso anno con l’apertura di un canale di vendita tramite la distribuzione della capacità sui principali marketplace globali e, approdato oggi al rilascio di un canale di vendita online diretto” – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare.

Il prossimo step del processo di sviluppo del settore Cargo sarà la progressiva integrazione con i sistemi di gestione degli altri player della filiera logistica, spedizionieri, handler e aeroporti. La disponibilità di sistemi open source consentirà ad ITA Airways di partecipare alle più ampie piattaforme digitali, riuscendo a garantire scambi di informazioni operative secondo standard condivisi, così da assicurare ai propri clienti un’offerta di qualità, sempre più efficiente.