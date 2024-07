I tesori della natura dell’area vacanze Valle Aurina

L’area vacanze Valle Aurina offre esperienze uniche attraverso due iniziative legate alla natura e alla sostenibilità. Mario Larcher guida escursioni alla scoperta delle erbe medicinali, condividendo la sua conoscenza delle piante utilizzate nella medicina popolare. Le sue passeggiate didattiche, accessibili a tutti, permettono di scoprire le proprietà delle piante e osservare i cambiamenti climatici in atto. Parallelamente, il progetto Taufrisch arricchisce la cucina locale di Campo Tures con ortaggi coltivati naturalmente. Questo progetto di filiera corta, nato dall’iniziativa di locandieri altoatesini, porta nei piatti freschezza e genuinità, sostenendo la biodiversità e l’ecosistema di un territorio come l’area vacanze Valle Aurina.

ALLA SCOPERTA DELLE ERBE MEDICINALI CON LE ESCURSIONI GUIDATE DI MARIO LARCHER

Le escursioni guidate alla scoperta delle erbe medicinali nell’area vacanze Valle Aurina offrono un’occasione unica per immergersi nella natura incontaminata e conoscere le proprietà delle piante.

Mario Larcher, esperto in erbe officinali, condivide da oltre trent’anni la sua grande passione e conoscenza delle piante con visitatori curiosi, portandoli in un viaggio affascinante nell’area vacanze Valle Aurina.

«Introduco le persone in un mondo affascinante, quello delle erbe, che nel passato erano utilizzate come medicina popolare» esordisce Mario Larcher. «Non do consigli medici, ma spiego le proprietà delle piante e tramando un sapere che rischia di perdersi. Le mie escursioni sono particolarmente apprezzate dalle donne, che storicamente erano le custodi di questo antico sapere. Le visite sono accessibili a tutti, incluse le famiglie con bambini, organizzate dalla primavera all’inizio dell’autunno, e durano circa tre ore coprendo non più di 2 km, rendendole perfette anche per i più piccoli» afferma Larcher. L’esperto offre materiale istruttivo, condividendo conoscenze sugli usi e gli effetti delle erbe di vario tipo. Oltre a conoscere il territorio e le piante, queste escursioni permettono di osservare i cambiamenti climatici in atto.

«Gli inverni più brevi e il limite del bosco che sale di anno in anno ci mostrano un cambiamento importante: troviamo piante e fiori a quote molto più alte rispetto al passato, e la cosa non è affatto positiva. Questo fenomeno ha implicazioni per l’ecosistema montano, poiché altera gli habitat naturali e mette a rischio la biodiversità. In questo contesto è importante mantenere e tramandare le conoscenze tradizionali sulla preparazione di rimedi naturali. Durante gli incontri, insegno ai partecipanti come preparare un unguento bronchiale, che ha come base resina e cera d’api, a questi ingredienti si possono aggiungere vari componenti come piantaggine, camomilla e cirmolo, noti per le loro proprietà lenitive contro la tosse» conclude Mario Larcher.

L’escursione guidata alla scoperta delle erbe si inserisce nel programma delle Settimane del Respiro Aria Pura dell’area vacanze Valle Aurina. Il punto di incontro è l’Ufficio Turistico di Lutago da dove si prosegue con la propria autovettura fino al punto di partenza prestabilito. Importante è portare con sé il Guest Pass per l’acquisto di un biglietto ridotto, scarponi da trekking adatti, protezione solare e dalle intemperie, bevande e uno spuntino per la sosta. Queste esperienze rappresentano un’opportunità preziosa per scoprire i tesori nascosti dell’Alto Adige e arricchire la propria conoscenza sulle piante.

