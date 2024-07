Da quando non è più estate, il romanzo di di Giuseppe Isoni

La trama

In quelle serate estive, nella piscina di via Telepko, Shaila Akter e Marta Sardella non sono più solo le due promesse della Nazionale italiana di tuffo sincronizzato con il sogno di arrivare alle Olimpiadi. Quattordici anni e amiche per la pelle, distese su quella pedana, a dieci metri d’altezza, immaginano la libertà di essere chi vogliono e come vogliono. Tutto cambia il giorno in cui a Shaila vengono le mestruazioni per la prima volta. Per lei, nata a Napoli da un padre immigrato dal Bangladesh, vuol dire solo una cosa: lasciare la sua vita, la sua casa, la sua compagna, per tornare nella terra d’origine, alla quale non si sente di appartenere, promessa in sposa a uno sconosciuto. È così che cerca in ogni modo di nascondere a tutti di «essere diventata donna», di tenere duro per arrivare ai Mondiali di Roma, l’occasione che lei e Marta aspettano da sempre, quella per fare della loro passione un progetto di vita.

L’autore

GIUSEPPE ISONI è un regista e sceneggiatore italiano diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano. I suoi film sono stati selezionati nei più importanti premi cinematografici internazionali e nazionali come il David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Palm Springs Shortfest, e hanno vinto premi allo Short Shorts Film Festival e all’Aspen Shortsfest.

