Cuccioli in vacanza:  vivere con serenità l’estate di Fido

È in arrivo per tanti cuccioli o cagnolini ancora giovani il periodo delle vacanze, o persino la prima vera vacanza fuori casa. Un’occasione importante per la sua crescita e il suo apprendimento, ma che va organizzata in funzione delle sue necessità affinché sia un’esperienza positiva per tutta la famiglia.

“Portare in vacanza un cucciolo, in particolar modo d’estate, significa essere disposti ad organizzare una vacanza a sua misura, tenendo in grande considerazione le sue necessità” commenta la dott.ssa Maria Chiara Catalani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Presidente Senior di S.I.S.C.A. (Società italiana scienze del comportamento animale). “Ciò significa mettere in pratica accorgimenti per il viaggio, come assicurarsi che abbia sempre a disposizione una postazione ombreggiata e acqua fresca, ma anche rinunciare ad alcune attività che non lo coinvolgono se questo significa doverlo lasciare da solo in una casa che non conosce mentre la famiglia è altrove. Nei casi in cui non sia possibile adattare la propria vacanza al cucciolo, sarebbe meglio predisporre le condizioni migliori per lasciarlo a casa con un dog sitter di fiducia o in una pensione per cani”.

Ecco allora i consigli per le situazioni più comuni in vacanza con il cucciolo.