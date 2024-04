È nato due anni fa come un ciclo di incontri, una manciata di appuntamenti tra parole e musica, note e riflessioni, per indagare il presente a partire da una canzone. Grazie alla presenza di alcuni indiscussi protagonisti della scena italiana: Roberto Vecchioni, Niccolò Fabi, Federico Zampaglione (Tiromancino) e gli Extraliscio, oltre allo scrittore e critico musicale Michele Monina, che ha pubblicato più di 80 libri, di cui alcuni scritti a quattro mani con artisti quali Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Caparezza. Quest’anno “Il Circolo delle 12 Lune”, rassegna realizzata dal Comune di Seregno (con l’importante contributo di Gelsia e di Brianzacque), vedrà la partecipazione di Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, in scena al Teatro San Rocco di Seregno martedì 23 aprile, e Tosca, una delle voci più belle e versatili del panorama italiano, giovedì 2 maggio. Il tutto rigorosamente a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Quest’anno, poi, il Circolo lancia, in staffetta ideale, il “Il Festival delle 12 Lune”, manifestazione che del Circolo raccoglie, amplia e declina la filosofia fondativa. Il sottotitolo di questa prima del Festival sarà “Caos creativo. Storie di talenti e ispirazioni”, un cartellone di eventi che si apre giovedì 2 maggio con Tosca per chiudersi sabato 18 maggio: in programma, a Seregno, incontri con diversi protagonisti del mondo letterario, culturale, politico ed economico, ma anche momenti musicali, spettacoli teatrali, concerti, mostre, proiezioni, presentazioni di libri e molto altro.

