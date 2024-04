In arrivo su Sky e in streaming su NOW. un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il quarto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP e un nuovo appuntamento con la IndyCar oltreoceano.

APPUNTAMENTI – Continua la stagione 2024 del Motomondiale, che sbarca a Jerez per il Gran Premio di Spagna, quarta gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 10.40 e alle 14.55. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Tutto il weekend di Jerez sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Nella settimana dei motori di Sky spazio anche alle quattro ruote, con il quarto appuntamento dell’anno dell’NTT Indycar Series. La gara del Barber Motorsports Park sarà visibile in diretta domenica 28 aprile dalle ore 19.25 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

