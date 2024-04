Dopo il successo di critica e ascolti delle prime due edizioni, riparte GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, da domani, 10 aprile, ogni mercoledì, alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Il timone del programma sarà ancora nelle mani del Mago Forest, gran cerimoniere e spalla (o vittima) della Gialappa’s. Ogni settimana sarà affiancato da una co-conduttrice diversa: nella prima puntata il graditissimo ritorno di Alessia Marcuzzi, che affiancherà Forest a distanza di oltre vent’anni dal debutto insieme.

In questa terza edizione, il cast si arricchisce di due pezzi da novanta: Maccio Capatonda, con i suoi famosi trailer e altre novità, e Max Giusti, che vestirà i panni di Aurelio De Laurentiis, e chef Alessandro Borghese.

Sempre ricchissimo il cast comico, con vecchie conoscenze che si alterneranno a nuovi personaggi, tutti da ridere. Al via le nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, con la partecipazione straordinaria di Stefano Accorsi nel primo episodio.

Una nuova serie per Ubaldo Pantani, che tornerà con uno spin off di 4 Motel in versione VIP, proporrà la parodia di Paolo Ruffini, e tornerà a vestire i panni di Filippo Bisciglia per una versione Winter di Tentescion Ailand. Brenda Lodigiani riporterà l’androide Ester Ascione, e la parodia della regina del pop Annalisa. Inoltre, nella prima puntata la sua Briffatrice sarà impegnata ad insultare Marco Travaglio.

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia