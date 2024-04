Don Claudio Burgio, cappellano del carcere Beccaria di Milano, intervenuto a Radio 24 sui maltrattamenti e tortura nel carcere minorile: “La forza muscolare della legge non serve a raddrizzare e a contenere gli agiti di questi ragazzi. Questo non giustifica la violenza.” – “ E’ brutto infangare tutto il corpo. Ci sono agenti molto bravi.”

Un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 agenti della Polizia Penitenziaria è in corso di esecuzione da parte della Polizia di Stato e della Penitenziaria. I reati a vario titolo contestati dalla Procura sono maltrattamenti, concorso in tortura, e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto. Don Claudio Burgio, cappellano del carcere Beccaria di Milano, intervenuto a Radio 24 commenta: “E’ una pagina triste, ancora una volta, di questo istituto. La forza muscolare non serve a raddrizzare e a contenere i loro agiti. Quando parliamo di minorenni è davvero difficile poter educare in contesti così. Questi sono ambienti che detengono ragazzi molto complicati. Sono adolescenti con forti problematiche, sono agitati e con consumi molto alti (di droga, ndr).

Hanno comportamenti aggressivi e molto violenti che sono all’ordine del giorno. Chiaramente molti di questi ragazzi anno problemi psichiatrici e non è facile contenere alcune situazioni. Questo non giustifica la violenza.” – e conclude a Radio 24: “è brutto però infangare un intero corpo in un momento in cui il Beccaria sta andando molto bene con un direttore giovane molto bravo e dove ci sono agenti molto bravi”

Altri articoli Dietro la Radio su Dietro la Notizia