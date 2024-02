In occasione del ritorno del one man show Maurizio Crozza nei panni di Jannik Sinner: “Non vado a Sanremo, voglio concentrarmi sui prossimi obbiettivi: prendermi Montecarlo”.

NOVE: Fratelli di Crozza a partire dal 23 febbraio

Maurizio Crozza, l’artista più camaleontico della tv, è pronto a tornare con la sua impareggiabile satira. Da venerdì 23 febbraio in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, si riaccendono i riflettori del suo one man show di successo “FRATELLI DI CROZZA”. Nell’ultima stagione ha registrato picchi di oltre 1,4 milioni di telespettatori con oltre il 7% di share, attestandosi costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera.

In occasione della ripartenza, ai tanti personaggi divenuti virali in rete nel corso degli anni si aggiunge una nuova esilarante maschera. Si parla di quella del più vittorioso tennista italiano della storia JANNIK SINNER, grande assente a Sanremo, concentrato sulla conquista dei prossimi obbiettivi.

Dove poter vedere il programma

“FRATELLI DI CROZZA” sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni. “Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Patrizia Sartori.

