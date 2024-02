Il Comune di Monza continua ad investire nella promozione turistica della città con la campagna 2024 “Monza, let’s get to the point!”. La campagna, ideata in collaborazione con Agenzia YES!, è stata lanciata ufficialmente durante BIT Milano – Borsa Internazionale del Turismo, una delle principali expo italiane dedicate al Viaggio, nonché primo marketplace del prodotto Italia nel mondo.

Il claim e l’assunto creativo alla base dell’iniziativa sono stati illustrati durante la conferenza stampa tenutasi martedì 6 febbraio presso lo stand del Comune di Monza in Bit alla presenza dell’Assessore per Lavoro, Commercio, Attività Produttive, Marketing territoriale, Transizione digitale, Carlo Abbà, e l’AD di Agenzia YES! S.p.A., Paolo Biffi.

