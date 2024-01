Stella senza un cielo, Bambini nella Shoah: la mostra

Anche quest’anno, SEA ha voluto ospitare in aeroporto uno degli appuntamenti della settimana della Memoria di Milano. Questo pomeriggio a Linate la Presidente di SEA, Michaela Castelli, insieme all’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, e alla Presidente dell’Associazione Figli della Shoah, Daniela Dana Tedeschi, hanno inaugurato la mostra “STELLE SENZA UN CIELO | Bambini nella Shoah”

Si tratta di una mostra itinerante realizzata dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme, in collaborazione con l’Associazione Figli della Shoah e curata da MEIS/Fondazione CDEC per l’edizione della sezione italiana. Tutti i passeggeri in partenza da Linate potranno ammirare i pannelli posizionati nell’area food court (zona imbarco).

Sono proprio i bambini a rendere testimonianza di uno dei periodi più bui dello scorso secolo attraverso i loro ricordi arrivati fino a noi e così toccanti nell’anno del 25° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

In questa mostra, 26 pannelli ripercorrono una selezione di testimonianze, disegni, poesie, lettere e giocattoli che offrono un toccante e coinvolgente spiraglio sulle esistenze dei bambini ebrei nei tragici anni della Shoah.

Altri articoli di Mostre su Dietro la Notizia