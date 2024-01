Servizio Civile Universale: Aperta la selezione

Aperta la selezione di giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti per il Servizio Civile Universale: il Comune di Milano accoglierà 88 tra volontari e volontarie in 59 progetti diversi.

È stato infatti pubblicato, lo scorso 22 dicembre dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il Bando Ordinario per la selezione. La scadenza per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti volontari è fissata per il 15 febbraio 2024.

L’elenco dei 59 progetti è disponibile sul sito del Comune di Milano.

Con il Servizio Civile Universale volontari e volontarie potranno dedicare un anno a favore della cura del bene pubblico e partecipare attivamente alla vita della città con azioni concrete e utili alla comunità e al territorio. Un’occasione anche per vedere e sperimentare in prima persona il lavoro di un ente pubblico e un’esperienza che aiuta ad essere cittadine e cittadini più consapevoli, informati e attivi.

I progetti per cui è possibile candidarsi, per svolgere il proprio percorso a partire dai prossimi mesi, riguardano principalmente la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico della città, la promozione culturale ma anche l’inclusione sociale e l’aiuto ai più fragili.

