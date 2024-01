Pomeriggio Cinque: una donna è stata aggredita dal suo ex

«Il papà di questi tre bambini arriva a casa della donna. Aveva preannunciato il suo arrivo con una telefonata. La donna dice al suo attuale compagno “rimani in linea con me al telefono”. Questa è un’indiscrezione che abbiamo saputo, lei avendo già denunciato e quindi aveva paura, motivo per il quale ha lasciato la cornetta del telefono alzata, ha continuato a conversare con quest’uomo che ha iniziato a essere violento». Sono particolari inediti, raccontati in diretta nel corso della puntata di “Pomeriggio Cinque”, il programma condotto da Myrta Merlino, su Canale 5 – dall’inviato Vito Paglia riguardo alla vicenda accaduta a Varcaturo, in provincia di Napoli, dove una donna è stata aggredita dal suo ex di fronte ai suoi tre figli terrorizzati. Per fortuna però è riuscita a chiamare il suo nuovo compagno che è corso dai Carabinieri che si sono precipitati a casa della donna riuscendo a fermare l’uomo appena in tempo.

«Il suo attuale compagno è scattato immediatamente, è andato dai Carabinieri che, sapendo e conoscendo quest’uomo, e sapendo anche i pregressi, sono andati immediatamente a casa. – continua l’inviato – All’esterno dell’abitazione hanno iniziato a sentire i pianti e le urla di questi bimbi che, immagina la scena: due bambini piccoli a terra con delle tracce di sangue proprio nelle loro vicinanze, una mamma che ha in braccio il più piccolo di sette mesi e con l’altra mano cerca di difendersi ed è stata ferita proprio qui, alla mano, proprio nel tentativo di difendere il bimbo più piccolo».

