Mentre continua sui social il conto alla rovescia verso la release, cresce sempre di più l’hype per “Piccolo principe”, il nuovo album di Neima Ezza fuori ovunque da venerdì 26 gennaio per Epic Records/Sony Music Italy. L’artista, tra i più autentici e credibili della scena urban italiana, ha voluto fare un regalo ai suoi fan anticipando oggi la tracklist del disco.

Un annuncio molto atteso, in cui Neima mantiene ancora il segreto sugli artisti che hanno contribuito al progetto. “Piccolo principe” è già disponibile in pre-order qui e da oggi anche in pre-save a questolink: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/xwoiuecxf/

Accedendo al pre-save ci sarà un’ulteriore sorpresa: sarà proprio la voce del rapper a presentare la tracklist dell’album, mentre svela dettagli inediti sui brani, accompagnata da un’anteprima dei singoli beat.

Sono tante le curiosità e i contenuti che l’artista ha condiviso con il suo pubblico in questi giorni, a partire dal trailer video dedicato al disco sul suo profilo Instagram, fino all’annuncio di oggi, per cui ha deciso di coinvolgere attivamente i suoi fan in una speciale experience a Milano: in quattro luoghi nevralgici della città (Piazzale Selinunte 27, Corso di Porta Vittoria 16, Via Edmondo De Amicis 2, Via Torino 45), ognuno simbolo di fasi significative della sua carriera, sono apparse quattro pensiline autobiografiche. Ogni pensilina, attraverso un QR code, darà accesso al pre-save di “Piccolo principe” e regalerà un racconto personale del percorso artistico di Neima Ezza, spiegando come quel determinato luogo ha influito sulla sua musica, in fasi differenti.

