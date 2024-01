“Niente un musical” in scena al Teatro Martinitt

NIENTE un Musical è la commovente storia “vera” di un gruppo di clochard di Milano.

Nasce dalla magica penna di Marco Marini, talentuoso autore genovese scomparso nel 2021, il quale conobbe durante i suoi viaggi di lavoro i nostri protagonisti invisibili e colpito dalle loro testimonianze, decise di raccontare le loro vite attraverso una sceneggiatura e 40 canzoni in seguito musicate da Andrea Anzaldi, co-autore e regista dell’opera.

In scena otto performers che interpretano i ruoli di coloro che per colpa di un inciampo hanno perso tutto ritrovandosi a vivere per strada e relegando in quel mondo ostile, che spesso non amiamo vedere, il loro futuro incerto.

“NIENTE” è lo specchio di una realtà sommersa dai pregiudizi e dalla diffidenza, la dura realtà di chi è costretto a fare i conti con la fame, il freddo, l’indifferenza e la solitudine, cadendo spesso nel

vortice della disperazione, dell’alcoolismo e della depressione. Si trattano temi come l’abbandono, l’omofobia, la violenza e la droga oltre alla condizione di povertà che regna nella quotidianità della vita degli “inesistenti” della nostra società. Nell’opera, in stile di moderno melodramma, ci sono anche significativi messaggi di speranza, di amore, di coraggio, per ritrovare quella dignità che ogni essere umano ha il diritto di avere e che a volte si perde per colpa di sfortuna o di una mancata resilienza di fronte agli eventi inaspettati della vita. Uno spettacolo teatrale “originale” che tratta per la prima volta in Italia l’importante tema dei senzatetto, degli invisibili, degli emarginati, con lo scopo di toccare nel profondo dell’anima lo spettatore raggiungendo quel senso di umanità che ci rappresenta quando ci sentiamo coinvolti, con il monito che quell’inciampo potrebbe capitare a chiunque, tutto attraverso la forza della musica e del canto.

In memoria di Marco Marini.

Qui link al trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RCFtHUQFqyU

