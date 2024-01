Tutto pronto per la Milano Fashion Week Men autunno/inverno 2024/25, dedicata alla moda uomo, in programma dal 12 al 16 gennaio.

Cinque giorni in cui buyer internazionali e stampa specializzata proveniente da tutto il mondo si danno appuntamento a Milano per seguire il ricco palinsesto di eventi che comprende: ventidue sfilate fisiche e cinque digitali, trentadue presentazioni, di cui sette su appuntamento, e otto eventi, per un totale di settantaquattro appuntamenti.

PALCOSCENICO INTERNAZIONALE – “Con il suo capoluogo, Milano, la Lombardia torna a essere palcoscenico internazionale della moda – commenta l’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali – con un fitto calendario di sfilate dedicate al Fashion maschile 2024-25”. “Insieme ai grandi nomi, come Gucci, Armani e Dolce e Gabbana – aggiunge – ci saranno anche brand esordienti, per i quali è un ‘must’ sfilare a Milano, in Lombardia, per emergere”.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia