È «un ipnotico gioco di luci». Con queste parole il settimanale culturale francese Télérama definisce Lights in The Dark, lo spettacolo della Compagnia di danza hip hop E.L Squad (Electro-Luminescence Squad), in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna giovedì 11 gennaio alle ore 21.00.

Ideato in Giappone da Yokoi, considerato uno dei maggiori ballerini e coreografi orientali e punto di riferimento della scena hip hop internazionale, Lights in The Dark è uno show fantasmagorico in cui un personaggio si perde in un mondo parallelo, onirico e fantastico, e si trova catapultato in un’avventura popolata da personaggi stilizzati, che svelano le sfaccettature più luminose e le fratture più oscure delle loro personalità.

Yokoi, anche fondatore della Compagnia, concepisce una performance di danza immersiva, in cui suggestioni visive, musica e danza si incontrano dando vita a un’esperienza unica nel suo genere. Inoltre, grazie all’utilizzo della tecnologia, i ballerini in scena si esibiscono nell’oscurità totale e creano effetti luminosi tramite innovativi costumi luminescenti, con i quali compongono figure sorprendenti e illusioni ottiche.

