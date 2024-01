Plaion Pictures è lieta di diffondere il trailer di Runner, l’action thriller diretto da Nicola Barnaba e realizzato interamente da maestranze italiane, che rende omaggio alla migliore tradizione dei film d’azione degli anni Ottanta.

Se il poster rilasciato a inizio anno svelava la natura da eroina dell’intrepida e combattente runner Lisa – interpretata da una tosta Matilde Gioli (Doc – Nelle tue mani, Gli uomini d’oro), che ha eseguito in prima persona alcuni degli stunt più pericolosi del film- il trailer ci offre un assaggio del legame esplosivo che si instaura tra la giovane protagonista e il suo antagonista, lo spietato agente corrotto dell’Interpol Bosco: un personaggio ambiguo e senza scrupoli, guidato dal desiderio di vendetta e interpretato dal Nastro d’argento Francesco Montanari (già noto per i ruoli da villain e drammatici come il Libanese in Romanzo Criminale – La serie).

Le atmosfere claustrofobiche di un labirintico hotel a cinque stelle isolato dal mondo e i toni cupi della notte sono elementi perfetti per portare a termine la tanto desiderata vendetta di Bosco, che da tempo è sulle tracce dell’attrice Sonja, donna dal passato oscuro. Ma qualcosa va storto… e l’uomo si trova costretto a una serrata caccia alla giovane runner, colpevole di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Lisa, incastrata e accusata dell’omicidio di Sonja, ritrovandosi in una frenetica caccia all’uomo è costretta a una fuga disperata e precipitosa, in cui dovrà ricorrere a ogni mezzo per sopravvivere e dimostrare la propria innocenza. Grazie al suo passato da atleta, Lisa darà a Bosco e ai suoi complici molto più filo da torcere di quanto si aspettino. Tra corse all’ultimo respiro, acrobazie da vertigini e colpi di scena esplosivi, in un crescendo di emozioni, la narrazione adrenalinica di Runner terrà lo spettatore incollato alla poltrona del cinema.

Prodotto da Camaleo, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission, Runner vede nel cast anche Federico Tocci, Ilenia Calabrese, Saverio Malara, Vincenzo Scuruchi, Flora Contrafatto e Hana Vagnerova.

Sinossi:

Lisa sogna di fare cinema da quando era piccola. Messa da parte la carriera sportiva, la ragazza ora lavora come runner su un set cinematografico, intrecciando una relazione con Sonja, star del film. Ma l’attrice ha un passato oscuro che torna a bussare alla sua porta. Accusata dell’omicidio di Sonja, Lisa è costretta a scappare, inseguita dallo spietato assassino. Lisa corre, corre per salvarsi la vita e per trovare le prove che la scagionino incriminando il vero colpevole.

