A Christmas Magic, ospite d’eccezione Shari

A Christmas Magic, il parco di Natale al coperto più grande d’Italia aperto fino al 7 gennaio presso l’ALLIANZ MiCo di CityLife, Milano, nel giorno dell’Epifania vedrà esibirsi un’ospite d’eccezione, Shari, che regalerà ai visitatori un live show unico sulle note dei suoi brani più noti. La performance è prevista alle ore 16:00, sul grande palco situato ai piedi del Magic Tree, accessibile per chi avrà acquistato un biglietto valido per il giorno 6 gennaio su christmasmagic.it.

Classe 2002, nata in provincia di Gorizia, Shari dimostra fin da giovane di possedere uno spiccato talento musicale, partecipando a soli 13 anni a “Tu si que vales” e accompagnando nello stesso anno Il Volo come opening durante le tappe italiane del loro tour.

Nel 2019 entra nella rosa di Sanremo Giovani presentando il brano “Stelle!”, e dimostra grandi doti di autrice: il suo brano “Sale” viene scelto come singolo da Benji & Fede nell’album “Good Vibes”, ottendendo un disco d’oro. Dopo aver contribuito a “L’angelo caduto”, contenuta nell’album “FLOP” di Salmo, pubblica diversi singoli, testimonianze della sua voglia di sperimentare: “FOLLIA”, “NO ONE ELSE”, “Un altro giro”, “Lo Detesto”; partecipa anche a “TESTAMENTO–La resa dei conti”, brano scelto come colonna promozionale per Gomorra 5. Nel 2022 la giovane artista si guadagna un posto tra i finalisti di Sanremo Giovani, entrando di diritto nel febbraio successivo nel cast della 73esima edizione del Festival di Sanremo con “Egoista”.

Il 2023 è anche l’anno della pubblicazione del suo EP “Alice in Hell”, che ha accompagnato il tour estivo dell’artista nei festival italiani più prestigiosi come il Mi Ami di Milano, il Rock In Roma e il Red Valley di Olbia. Per festeggiare l’inizio del 2024 Shari si prepara a stupire l’incantato mondo di A Christmas Magic, con una speciale performance concepita appositamente per il parco.

