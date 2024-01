2024: 10 anni di HTSI, il magazine del Financial Time che ha debuttato in Italia nel 2004 con l’edizione a cura del Sole 24 Ore è diventato, fin da subito, l’espressione della creatività e della way of life italiane, un unicum nel mercato e punto di riferimento dell’alto di gamma.

Per celebrare i 10 anni dell’arrivo in Italia del mensile dedicato ai piaceri della vita e del tempo libero, si comincia con 10 parole e un progetto davvero singolare: un programma di studio e collaborazione con la Luiss Guido Carli. Da una parte, un magazine che incarna i valori del bello e benfatto made in Italy, dall’altra, un’università italiana sempre più internazionale, innovativa e inclusiva. Nel mezzo l’impegno di docenti, giornalisti e oltre un centinaio di studenti internazionali che hanno sviluppato un modello di analisi e ricerca mai applicato prima alla storia di un brand editoriale e che, lungo tutto l’anno accademico, lavoreranno sul territorio per censire le eccellenze della penisola. Ed è solo l’inizio, la prima di una serie di iniziative, che da gennaio a dicembre, coinvolgeranno lettori e stakeholder.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia